La convivencia entre los vecinos de Ceuta y los migrantes, al límite tras 20 días: "Es insoportable"

Los detalles Algunos ceutíes aseguran que el desorden se ha apoderado de la ciudad autónoma, mientras otros piden tener compasión y solidaridad ante la situación extrema en la que se encuentran miles de personas.

Este jueves se cumplen tres semanas desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada de unas 80.000 personas a finales de julio. La situación sigue siendo crítica, con miles de migrantes viviendo en las calles y utilizando cualquier material para refugiarse. Los residentes expresan su preocupación por la suciedad y la inseguridad, afectando su vida diaria. Sin embargo, algunos ceutíes intentan ayudar a los migrantes, reconociendo su necesidad. Aunque la situación ha mejorado ligeramente, la crisis humanitaria en la ciudad persiste sin una solución clara, generando un delicado equilibrio entre solidaridad y desesperación.

Este jueves se cumplen tres semanas del inicio de la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada de unas 80.000 personas los días 30 y 31 de julio. 20 días después, la situación en las calles de la ciudad autónoma sigue siendo muy delicada, y aunque muchos migrantes han regresado a Marruecos, miles de ellos siguen sobreviviendo abandonados a su suerte.

Se cuentan por millares las personas que viven y duermen en la vía pública y aprovechan todo lo que encuentran para cobijarse. "Cogen ruedas, maderas, cartones...", relata una vecina ceutí, que explica que "está todo sucio" en las calles. "Es insoportable", añade.

Otros vecinos aseguran que la sensación de inseguridad se ha apoderado de ellos y han dejado de hacer una vida normal. "No podemos ir a la playa ni salir", relata otro ceutí.

Sin embargo, también hay muchos que comprenden que es necesario que los residentes de la ciudad autónoma tiendan la mano para ayudar a quienes, ahora mismo, no tienen nada: "Esta gente viene aquí y nosotros intentamos ayudarles. No podemos dejarles con hambre, son personas".

De hecho, otro residente del barrio de El Príncipe asegura que, 20 días después, la situación está "mucho más tranquila" que en las jornadas posteriores a la avalancha migratoria. "Solo piden comida y bebida", puntualiza.

Cuando están a punto de cumplirse tres semanas, el equilibrio entre la solidaridad y la desesperación de los vecinos de Ceuta empieza a estar en entredicho ante una crisis humanitaria que no parece tener una solución inmediata.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido