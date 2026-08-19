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Crisis migratoria

laSexta accede al nuevo campamento para menores en Ceuta: reina el miedo a ser devueltos a Marruecos y el desánimo

¿Qué han dicho? "Hemos sentido en un principio temor, pero no porque nos pase algo, sino más porque nos devuelvan", asegura a laSexta Wilda, una de las niñas migrantes que pasan las horas en este refugio temporal en Ceuta.

Han llegado más niñas que nunca a Ceuta y son las más vulnerables.
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Han pasado tres semanas desde la entrada masiva de migrantes a Ceuta y todavía es muy complicado saber el número exacto de menores que hay en la ciudad. El gobierno de Juan Jesús Vivas asegura estar atendiendo a unos 350, pero las ONG elevan esa cifra hasta los 1.800 menores identificados. Sin olvidarnos de otros 600 que están en ese proceso.

Para Vivas, lo prioritario es el retorno a Marruecos de todos los que entraron. Incluidos los que no han cumplido todavía los 18 años.

Muchos de los menores que consiguieron entrar en Ceuta siguen durmiendo en las calles y parques de la ciudad autónoma, en condiciones vulnerables, a la intemperie, sin recibir casi alimentos y sin atención sanitaria.

Campamento para niñas migrantes

Para las niñas migrantes sí que se han habilitado campamentos o refugios provisionales. De hecho, laSexta ha conseguido visitar por dentro y ha descubierto que entre sus paredes lo que reina es el desánimo. "Hemos sentido en un principio temor, pero no porque nos pase algo, sino más porque nos devuelvan", asegura a laSexta Wilda, una de estas menores.

Primero, por la información que se maneja en el asentamiento del Príncipe. Porque estas chicas migrantes saben que no van a formar parte de ese grupo de 500 menores que van a ir hasta la península.

En segundo lugar, porque 20 días después, siguen viviendo en condiciones pésimas. Bajo toldos, pasando frío por la noche y mucho calor durante el día. Con las rencillas propias de una convivencia que nunca es fácil.

Aunque sí tienen algo de optimismo en el horizonte: creen que dentro de unas horas o quizás de unos días, como mucho, las puedan trasladar a un lugar cercano pero con mejores condiciones. Sobre todo, bajo un techo.

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