laSexta accede al nuevo campamento para menores en Ceuta: reina el miedo a ser devueltos a Marruecos y el desánimo

¿Qué han dicho? "Hemos sentido en un principio temor, pero no porque nos pase algo, sino más porque nos devuelvan", asegura a laSexta Wilda, una de las niñas migrantes que pasan las horas en este refugio temporal en Ceuta.

Han transcurrido más de tres semanas desde la entrada masiva de migrantes a Ceuta, y aún es difícil determinar el número exacto de menores en la ciudad. El gobierno de Juan Jesús Vivas afirma atender a unos 350 menores, mientras que las ONG elevan la cifra a 1.800, con otros 600 en proceso de identificación. Vivas prioriza el retorno a Marruecos, incluidos los menores de 18 años. Muchos de estos menores duermen en las calles, en condiciones vulnerables. Para las niñas migrantes, se han habilitado refugios provisionales, aunque las condiciones siguen siendo precarias, con la esperanza de un traslado a un lugar mejor.

Han pasado tres semanas desde la entrada masiva de migrantes a Ceuta y todavía es muy complicado saber el número exacto de menores que hay en la ciudad. El gobierno de Juan Jesús Vivas asegura estar atendiendo a unos 350, pero las ONG elevan esa cifra hasta los 1.800 menores identificados. Sin olvidarnos de otros 600 que están en ese proceso.

Para Vivas, lo prioritario es el retorno a Marruecos de todos los que entraron. Incluidos los que no han cumplido todavía los 18 años.

Muchos de los menores que consiguieron entrar en Ceuta siguen durmiendo en las calles y parques de la ciudad autónoma, en condiciones vulnerables, a la intemperie, sin recibir casi alimentos y sin atención sanitaria.

Campamento para niñas migrantes

Para las niñas migrantes sí que se han habilitado campamentos o refugios provisionales. De hecho, laSexta ha conseguido visitar por dentro y ha descubierto que entre sus paredes lo que reina es el desánimo. "Hemos sentido en un principio temor, pero no porque nos pase algo, sino más porque nos devuelvan", asegura a laSexta Wilda, una de estas menores.

Primero, por la información que se maneja en el asentamiento del Príncipe. Porque estas chicas migrantes saben que no van a formar parte de ese grupo de 500 menores que van a ir hasta la península.

En segundo lugar, porque 20 días después, siguen viviendo en condiciones pésimas. Bajo toldos, pasando frío por la noche y mucho calor durante el día. Con las rencillas propias de una convivencia que nunca es fácil.

Aunque sí tienen algo de optimismo en el horizonte: creen que dentro de unas horas o quizás de unos días, como mucho, las puedan trasladar a un lugar cercano pero con mejores condiciones. Sobre todo, bajo un techo.

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