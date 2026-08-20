Vivas pide que el Gobierno "recapacite y reaccione" para que Ceuta "recupere la normalidad": "Estamos con el alma en vilo"

Los detalles El presidente de la ciudad autónoma asegura que el Gobierno "no está poniendo los medios" necesarios e insiste en "el retorno de todas las personas" que participaron "en una entrada masiva, organizada e ilegal".

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que se repita la crisis migratoria que comenzó el 30 de julio, cuando unas 80.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos. Tras reunirse con Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, Vivas ha criticado al Gobierno central por su falta de respuesta adecuada a la crisis humanitaria en Ceuta. Ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a emplear los medios necesarios para recuperar la normalidad y reforzar la frontera. Vivas también ha enfatizado la necesidad de devolver a los migrantes de manera más rápida, ya que el ritmo actual es insuficiente para resolver la situación en un año.

"Que no tengamos que vivir con la permanente angustia de que lo ocurrido puede volver a repetirse". Ha sido la petición con la que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha arrancado este jueves su discurso tras la reunión que ha mantenido con su homólogo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para abordar la recuperación de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria que arrancó el pasado 30 de julio, cuando alrededor de 80.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos.

El jefe del Ejecutivo ceutí ha asegurado que, en el momento en que se cumplen tres semanas de la avalancha migratoria, sus vecinos se sienten "indignados y abandonados por el Gobierno central", que, según su criterio, "no ha estado a la altura" para responder a la crisis humanitaria que se ha vivido en Ceuta.

"Espero que el Gobierno recapacite y reaccione para que se empleen los medios necesarios para que Ceuta recupere la normalidad y se blinde nuestra frontera", ha añadido Juan Jesús Vivas, insistiendo en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no está poniendo los medios" para revertir la situación. En consecuencia, ha reclamado que España no dependa "de un vecino que no es fiable", en referencia a Marruecos.

Vivas insiste en "el retorno de todas las personas"

El presidente de la ciudad autónoma ha insistido este jueves en la postura mantenida por el Partido Popular desde el inicio de la crisis migratoria y ha recalcado que es necesario "el retorno de todas las personas" que participaron "en una entrada masiva, organizada e ilegal" para recuperar la normalidad en las calles de Ceuta.

A colación, Vivas ha asegurado que "el número de expedientes de devolución ronda entre 25 y 30 al día". "A este ritmo, no saldrían en un año. Ceuta no puede aguantar un año", ha denunciado, exigiendo a Moncloa que agilice los trámites burocráticos y corrija su "tardanza" en la devolución de los migrantes.

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