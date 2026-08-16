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Reunión Vivas-García en Ceuta

Vivas traslada a García que Ceuta "está en peligro" y pide que atienda las demandas de los sanitarios

El contexto Durante la reunión que ambos han mantenido en la sede de la Asamblea ceutí, Vivas ha recordado a la titular de Sanidad que este es "uno de los pilares del Estado" y ha añadido que la ciudad vive una situación "excepcionalmente crítica" que se debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), recibe a la ministra de Sanidad, Mónica García El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), recibe a la ministra de Sanidad, Mónica GarcíaAgencia EFE
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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido este domingo a la ministra de Sanidad, Mónica García, que atienda las demandas del colectivo sanitario de la ciudad autónoma y ha subrayado que la región "está en peligro" tras la entrada masiva que ha alterado "radicalmente" su normalidad.

Durante la reunión que ambos han mantenido en la sede de la Asamblea ceutí, Vivas ha recordado a la titular de Sanidad que este es "uno de los pilares del Estado" y ha añadido que la ciudad vive una situación "excepcionalmente crítica" que se debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado, su presidente ha señalado que la población vive actualmente "sobrecogida, con el alma en vilo" y ha resumido su preocupación con una frase: "Ceuta está en peligro".

La reunión se ha celebrado con la presencia de miembros del equipo de la ministra y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, mientras que Vivas ha estado acompañado por varios integrantes de su Ejecutivo.

Por otra parte, el Gobierno autonómico ha anunciado que este lunes, a primera hora, celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la situación cuando están a punto de cumplirse veinte días desde la entrada masiva y adoptar "las decisiones que se estimen pertinentes".

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