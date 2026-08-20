Nuevo choque PP-Vox en Andalucía por Ceuta: Moreno asegura que la Junta cumplirá con la ley para acoger a niños migrantes y Gavira lo rechaza

El contexto Moreno se ha reunido en Ceuta con Juan Jesús Vivas. Desde allí ha respondido al vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, que ha asegurado que su formación "está por supuesto en contra de cualquier reparto" de menores inmigrantes y que se va a oponer a ello "por tierra, por mar y por aire".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que el acuerdo con Vox sobre menores no acompañados en la comunidad respeta la ley vigente, pero ha pedido la devolución de migrantes llegados a Ceuta. Moreno, tras reunirse con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha respaldado la postura del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre devolver a Marruecos a los migrantes. Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta, ha reiterado que el gobierno andaluz se opone al reparto de menores inmigrantes, insistiendo en que los problemas no deben repartirse. Gavira también denunció agresiones sexuales en Ceuta, atribuyéndolas a lo que calificó como "invasión".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que el acuerdo con Vox sobre la acogida de menores no acompañados en esta comunidad recoge el "respeto a la ley vigente" si bien ha pedido la devolución de todos los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio.

Moreno, que se ha reunido en Ceuta con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha respondido, a preguntas de los periodistas, a las declaraciones este jueves del vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), sobre que el Gobierno andaluz "está por supuesto en contra de cualquier reparto" de menores inmigrantes y que se va a oponer a ello "por tierra, por mar y por aire".

El jefe del Ejecutivo andaluz ha indicado que, si quienes cruzaron la frontera de manera ilegal se quedan en territorio nacional, habría un "efecto llamada", y ha avalado la posición que expresó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que sean devueltos a Marruecos "todos y cada uno de los migrantes".

Ha señalado que el Ejecutivo central "no ha estado a la altura de las circunstancias" en Ceuta y se ha preguntado "a quién no quiere molestar" con su gestión de la crisis a raíz de lo que ha denominado como "invasión".

Vox rechaza el reparto porque es "lo que está firmado" con Moreno

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha insistido este jueves en que el gobierno regional "está por supuesto en contra de cualquier reparto" de menores inmigrantes llegados a Ceuta y que se va a oponer a ello "por tierra, por mar y por aire".

En una convocatoria en el acceso al puerto de Algeciras, el también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, ha señalado que eso es lo que "está firmado" en el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox para investir como presidente a Juanma Moreno.

Gavira ha insistido en que los menores "tienen que estar con sus padres y en su país" y ha apuntado que "los problemas no se reparten, se resuelven", porque "si se reparte el problema, estaremos avalando y promoviendo la siguiente invasión". El vicepresidente segundo ha recordado que Vox ha denunciado ante la Fiscalía de Cádiz las agresiones sexuales denunciadas en Ceuta tras la llegada de migrantes los días 30 y 31 de julio también como delitos de "lesa humanidad" porque se produjeron en lo que ha definido como "una invasión".

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las plazas judiciales de Ceuta han tramitado tres casos de agresiones sexuales cometidas presuntamente por migrantes marroquíes que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva, en todos los casos contra mujeres migrantes que también accedieron a Ceuta en esas circunstancias.

En dos casos los jueces decretaron el ingreso en prisión de los inculpados, mientras que en un tercero se acordó la expulsión del detenido a su país.

Gavira ha denunciado que el puerto de Algeciras "es la puerta de entrada de mucha de esa inmigración invasora e ilegal que estamos sufriendo en Andalucía" y ha insistido en que, veinte días después de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, la "normalidad" no ha llegado a la ciudad autónoma "porque nuestros compatriotas todavía se encuentran aterrorizados", con "familias que no quieren salir a la calle, mujeres que les da miedo ir solas por la calle, en 20 días casi 15 agresiones sexuales y, por supuesto, los servicios públicos colapsados".

"Mientras esto pasa en Ceuta, Sánchez, su mafia y la izquierda más miserable se dedican a mirar para otro lado", ha sentenciado. Ha reiterado que no es de "sentido común" lo que quiere hacer el gobierno para repartir a 500 chicas menores migrantes que están en Ceuta: "lo que quiere hacer el gobierno es repartir el problema y que sigamos teniendo episodios de invasión". "Estamos viendo cómo Sánchez es un cooperador necesario, es un cómplice de esta invasión", ha afirmado.

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