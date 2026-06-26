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tres requisitos

López Miras traga con la prioridad nacional de Vox en vivienda para formar Gobierno en Murcia

Los detalles En concreto, Vox quiere que el nuevo decreto Ley de Vivienda Asequible recoja la aplicación de la prioridad nacional en las ayudas destinadas a vivienda protegida, vivienda pública y alquiler.

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras.
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El presidente del Gobierno Regional de Murcia, Fernando López Miras, ha aceptado este viernes tres propuestas de resolución presentadas en la cámara autonómica por Vox sobre vivienda, entre ellas la de adoptar la prioridad nacional, para que ese grupo apoye el nuevo decreto Ley de Vivienda Asequible.

El propio López Miras lo ha anunciado este viernes durante su segundo turno de intervención en el debate sobre el Estado de la Región, después de que Vox se abriera a aprobar el nuevo decreto si se aceptaban tres requisitos, recogidos en sus propuestas de resolución.

En concreto, Vox quiere que el decreto no permita la construcción de viviendas en polígonos industriales rodeados de chimeneas, que proteja las zonas comerciales y recoja la aplicación de la prioridad nacional en las ayudas destinadas a vivienda protegida, vivienda pública y alquiler.

López Miras ha dicho que estas "cuestiones imprescindibles" son aceptables, por lo que la próxima semana el Consejo de Gobierno aprobará un nuevo decreto de Vivienda Asequible. Además, ha dado las gracias a Vox por su "altura de miras y responsabilidad".

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