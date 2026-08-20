Realojan a los migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta a espacios temporales de acogida habilitados por el Gobierno

¿Qué está pasando? El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado los espacios de Loma Margarita y El Embolsamiento, que tienen capacidad para 1.800 personas. El traslado, dicen desde Delegación de Gobierno, se realiza de forma voluntaria.

Hace casi un mes, 80.000 migrantes llegaron a España desde Marruecos, desencadenando una de las mayores crisis humanitarias y migratorias recientes. Ceuta, al borde de su capacidad, ha visto cómo miles de personas permanecen en la ciudad. Según Delegación de Gobierno a laSexta, los migrantes en la playa de El Trampolín han sido realojados en recursos temporales de acogida habilitados por el Ejecutivo. El Ministerio de Inclusión ha dispuesto espacios en Loma Margarita y El Embolsamiento para 1.800 personas, ofreciendo una alternativa de alojamiento segura. El traslado, coordinado con las fuerzas de seguridad, busca una gestión ordenada y segura.

Hace casi un mes que 80.000 migrantes llegaron a España desde Marruecos. Desde que dio inicio una de las mayores crisis humanitarias y migratorias que se recuerdan. Desde que Ceuta está al límite de su capacidad ante las miles y miles de personas que aún quedan en la ciudad autónoma. Ahora, según Delegación de Gobierno a laSexta, los que estaban en la playa de El Trampolín han sido realojados en espacios temporales de acogida habilitados por el Ejecutivo.

Así han informado de ello, afirmando que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado los espacios de Loma Margarita y El Embolsamiento para la acogida de 1.800 personas.

El objetivo prioritario de tal actuación, dicen desde Delegación de Gobierno, es dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de la playa de El Trampolín y la Loma Colmenar. Se les ofrece de esta forma una alternativa de alojamiento y acogida que permita que no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la playa.

El traslado se está realizando de forma voluntaria, ofreciendo a las personas la posibilidad de acceder a estos espacios de acogida en condiciones adecuadas y seguras.

El dispositivo se está llevan a cabo en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el Gobierno de Ceuta. El objetivo es garantizar que el despliegue de los recursos y el traslado de las personas se haga de forma ordenada y segura.

La actuación forma parte del dispositivo del Ejecutivo en Ceuta, en colaboración con entidades del tercer sector, para reforzar la capacidad de acogida en Ceuta y dar una respuesta adecuada a las necesidades que existen por la situación de Ceuta, indican desde Delegación de Gobierno.

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