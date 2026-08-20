Elma Saiz reconoce no saber cuántos expedientes de asilo se están realizando en Ceuta y cuestiona a Feijóo: "El PP pone encima de la mesa incumplir la ley"

Los detalles El presidente ceutí cifra "entre 25 y 30" los expedientes de asilo que resuelve al día la Policía Nacional en la ciudad autónoma.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, admitió en "Al Rojo Vivo" desconocer cuántos expedientes de asilo se tramitan en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes el 30 de julio. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, advirtió que el ritmo actual de devoluciones es insostenible y exigió a Moncloa agilizar procesos. Saiz destacó la colaboración con Vivas y subrayó que la prioridad es la afiliación de 2.100 menores. La Comisión Europea espera la devolución de migrantes, respetando la protección de los vulnerables. Saiz defendió el cumplimiento de la ley ante las críticas del PP, que sugiere incumplirla.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reconocido este jueves en Al Rojo Vivo que no sabe cuántos expedientes de asilo se están realizando en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que "el número de expedientes de devolución ronda entre 25 y 30 al día". "A este ritmo, no saldrían en un año. Ceuta no puede aguantar un año", ha denunciado, exigiendo a Moncloa que agilice los trámites burocráticos y corrija su "tardanza" en la devolución de los migrantes.

Al ser preguntada por esto, Saiz ha asegurado que ha estado "en permanente contacto" con Vivas. "Vamos en la misma dirección", ha señalado y ha destacado la "colaboración entre administración". Así, ha reconocido no conocer el número de expedientes de asilo que se han abierto.

"El dato que sí puedo compartir es el de los 2.100 menores a los que se está procediendo a la afiliación", ha señalado Saiz recordando así los datos que expuso el otro día el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. De esta manera, la ministra ha hecho hincapié en que "la prioridad es filiar".

Este mismo jueves la Comisión Europea ha reiterado a España su "expectativa" de que todos los migrantes que llegaron a Ceuta a finales de julio sean devueltos, con el matiz de "garantizar la protección de las personas vulnerables" ante los planes de traslado del Gobierno de España de 500 niñas desde la ciudad autónoma a la Península.

La ministra ha asegurado que lo que está diciendo es "totalmente coherente" con la propuesta de Bruselas. "Hay que hacer cada uno de esos expedientes. Esto es un Estado de derecho, un Estado garantista. Tenemos unos principios. Esta es la ley. La ley es conformar un expediente. Es importante tener identificadas a las personas para poder acelerar y conformar estos expedientes", ha señalado.

"El PP está poniendo encima de la mesa incumplir la ley, que España deje de ser un Estado de derecho. Estamos trabajando con todas las opciones encima de la mesa", ha defendido Saiz. Así, ha reiterado el "compromiso de recuperar la normalidad" y ha puesto de ejemplo la reubicación de los migrantes de la playa de El Trampolín de Ceuta a espacios temporales de acogida habilitados por el Gobierno. "En la playa se están produciendo los servicios de limpieza", ha celebrado.

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