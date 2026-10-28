La Policía identifica a 24 agentes "dinamizadores" y a gendarmes marroquíes "estáticos" durante la entrada masiva en Ceuta

El contexto En la documentación remitida por la Policía a la jueza de la Audiencia Nacional se observa el papel de estos agentes, que daban indicaciones a los migrantes que querían llegar a Ceuta o se quedaban de brazos cruzados mientras se producía la entrada.

Durante la entrada masiva en Ceuta, al menos 24 agentes marroquíes guiaron a los migrantes hacia la ciudad autónoma, según el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). La documentación enviada a la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional describe a estos agentes como "dinamizadores" que alentaban a las masas y señalaban el camino. Se observó a agentes uniformados adoptando una actitud pasiva o ayudando a los migrantes en su avance. Los vídeos muestran la pasividad de las Fuerzas de Seguridad marroquíes. Los archivos incluyen testimonios de migrantes que identificaron a autoridades marroquíes durante la entrada masiva. La jueza ha citado a declarar a tres personas que entraron a nado el pasado 30 de julio.

Durante la entrada masiva que se produjo en Ceuta hubo al menos 24 agentes que estuvieron en Marruecos guiando a los migrantes que entraron en la ciudad autónoma. Así lo recoge el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) en la documentación que ha remitido a la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional, en la que se habla de estos agentes "dinamizadores" y de su papel alentando a las masas y señalando el camino hacia Ceuta.

Entre esa documentación también se observa a agentes uniformados que "adoptan una actitud de pasividad ante el avance de ciudadanos marroquíes hacia Ceuta", otros que "ayudan" a migrantes a subir por una montaña, o que "indican" a estas personas "el camino que deben tomar". Son fotografías e imágenes captadas en la zona de Castillejos (Fnideq, Marruecos).

En los vídeos de estos agentes uniformados remitidos a la magistrada que investiga la entrada masiva, se aprecian "agentes en Castillejos observando pasivamente" el flujo de migrantes hacia Ceuta, así como "la pasividad de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos ante la bajada en masa a través de la verja de espinos, con el objeto de bordear a nado el espigón del Tarajal".

Los investigadores enfatizan en el hecho de que en varias ocasiones se ve a agentes uniformados "impasibles", "adoptando una actitud de pasividad" y "estáticos" mientras la multitud avanza delante de ellos.

Estos archivos han sido enviados a la magistrada junto a la declaración de tres personas de las miles que entraron a nado en Ceuta el pasado 30 de julio, que identificaron ante la Policía Nacional a autoridades y a altos mandos policiales del país magrebí en las inmediaciones de la frontera con la ciudad autónoma, cuando se estaba produciendo la entrada masiva e irregular de migrantes.

La jueza les ha citado de urgencia a declarar este miércoles en la causa en la que investiga la entrada masiva.

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