Monrosi, sobre la continuidad de Óscar Puente como ministro: "Veo muy complicado que aguante hasta las elecciones"

El colaborador de Más Vale Tarde asegura que el Gobierno está "en shock" tras el accidente ferroviario de Toledo y duda que el ministro de Transportes siga en su cargo hasta el 29 de noviembre: "No sé si soy capaz de imaginarlo".

"Está en una situación muy delicada"

El trágico accidente de tren en Urda, Toledo, que dejó al menos 68 muertos, ha puesto en el centro de la atención política al ministro de Transportes, Óscar Puente. Este es el segundo accidente ferroviario en 2026, tras la tragedia de Adamuz en enero, lo que ha generado una sensación de "consternación absoluta y shock" en el Gobierno, según José Enrique Monrosi. La continuidad de Puente en el Ejecutivo está en duda, ya que se encuentra en una situación política "muy delicada". Monrosi, en Más Vale Tarde, duda que Puente pueda mantenerse en su cargo hasta las elecciones.

Tras el trágico accidente de tren ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), en el que al menos 68 personas han muerto, todas las miradas en el plano político están puestas en Óscar Puente. El ministro de Transportes vuelve a estar cuestionado tras el segundo accidente ferroviario acontecido en este 2026, nueve meses después de la tragedia de Adamuz del pasado enero.

José Enrique Monrosi asegura que la sensación en el Gobierno en estos momentos es de "consternación absoluta y shock" ante una nueva tragedia ferroviaria.

De hecho, el periodista pone en duda la continuidad de Óscar Puente en el Ejecutivo, asegurando que está en una situación política "muy delicada".

"No sé si soy capaz de imaginarme una situación en la que Óscar Puente aguante de aquí a las elecciones como ministro de Transportes, lo veo muy complicado", concluye Monrosi en Más Vale Tarde.

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