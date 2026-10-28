Juanma Moreno critica que "el AVE Madrid-Andalucía ha dejado de ser un transporte seguro": "No nos habíamos recuperado de Adamuz"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo.

Los detalles El presidente de la Junta señala que "los datos provisionales son terribles" y asegura estar "totalmente convencido de que tendrá un impacto muy fuerte y muy doloroso en Andalucía, como ya ocurrió con Adamuz".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido al Gobierno de España transparencia y responsabilidad tras un accidente en la línea AVE Madrid-Andalucía. Moreno ha criticado que el AVE ha dejado de ser un transporte seguro y ha pedido revisión de las vías ferroviarias, destacando la necesidad de viajar con tranquilidad. También mencionó la tragedia de Adamuz y expresó su preocupación por el impacto en Andalucía. Además, Moreno ha mostrado su angustia por la falta de noticias de Fátima Báñez, exministra de Empleo, que viajaba en uno de los trenes accidentados. Renfe e Iryo han habilitado líneas telefónicas para asistir a los afectados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado ante el accidente de tren acontecido este miércoles en Toledo, que se ha cobrado al menos 68 vidas, "transparencia, rigor y verdad", "no se puede normalizar", ha agregado. "El Gobierno de España, como responsable de la red, está obligado a ofrecer información que tiene que ser clara, transparente y veraz y ha garantizar la seguridad".

"El AVE Madrid-Andalucía ha dejado de ser un transporte seguro", ha dicho. "Los andaluces queremos poder viajar con tranquilidad y no con el corazón encogido", ha añadido. Como presidente de la Junta de Andalucía, ha dicho, que promete "prudencia".

Tras esa crítica, el presidente andaluz ha exigido al Gobierno responsabilidad y ha exigido revisión de las vías ferroviarias. "Han perdido la vida muchas personas en solo nueve meses. Los andaluces queremos viajar con tranquilidad", ha manifestado.

"Cuando todavía no nos habíamos recuperado del impacto de Adamuz hoy nos sobrecoge una nueva tragedia", ha añadido Moreno, que ha señalado que "los datos provisionales son terribles" y de que están "totalmente convencidos de que tendrá un impacto muy fuerte y muy doloroso en Andalucía, como ya ocurrió con Adamuz".

Sin noticias de Fátima Báñez: "Se subió al tren para estar con nosotros"

El presidente de la Junta de Andalucía también ha tenido unas palabras para Fátima Báñez, exministra de Empleo durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que viajaba en uno de los convoyes accidentados para desplazarse a un acto del Día de la Empresa de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla y se encuentra en paradero desconocido.

"Es imposible imaginarse el enorme dolor y la angustia de los que sufren esperando información", ha dicho Moreno, señalando que la exministra es "otra de las personas de las que no tenemos noticias". "Se subió a ese tren para estar con nosotros en un acto de empresa que se celebraba a las 13:00", ha lamentado Juanma Moreno.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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