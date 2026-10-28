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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Testimonio del accidente ferroviario

"He visto cuerpos, personas atrapadas gritando, un hombre sin brazo": Ignacio Relaño, pasajero del AVE siniestrado en Toledo relata el "infierno" vivido

Los detalles Ignacio Relaño, pasajero del AVE Madrid-Sevilla siniestrado en Toledo describe para laSexta las imágenes "dantescas" que ha visto tras lograr salir por su propio pie del tren.

"He visto cuerpos, personas atrapadas gritando, un hombre sin brazo": Ignacio Relaño, pasajero del AVE siniestrado en Toledo relata el "infierno" vivido

Ignacio Relaño, pasajero del AVE Madrid-Sevilla siniestrado en Toledo, relata a laSexta el "infierno" que ha vivido. Él viajaba en el AVE que ha colisionado con los últimos vagones del tren Iryo entre Urda y Los Yébenes. Tuvo suerte, pudo salir a pie, explica. Pero lo que vio al salir del vagón y acercarse a los primeros vagones fue "terrorífico".

"He visto cuerpos, personas atrapadas gritando, un hombre sin brazo", ha descrito evidentemente conmocionado. "Hubo un frenazo brusquísimo, un amago de vuelque, luego se enderezó", ha añadido desvelando que el vagón del AVE en el que viajaba estuvo a punto de volcar. "Ya teníamos claro que se había producido un accidente, y esos momentos fueron de nervios, de querer salir porque no sabes qué puede pasar una vez se ha producido eso y si puede haber un problema eléctrico o un incendio", ha relatado. No obstante, "los pasajeros nos hemos ayudado unos a otros mucho. En todos los sentidos. Mirando por la integridad de los demás", ha puesto en valor este pasajero.

"Las maletas han volado, han tenido que hacer mucho daño", ha seguido relatando este pasajero. El momento del accidente ha sido de "mucho ruido, golpes, estruendo, ha sido brusquísimo", ha detallado.

También ha explicado cómo se han sucedido los minutos previos al accidente. Ha confirmado que el tren estuvo parado "entre 15 y 20 minutos". "El maquinista avisó del motivo, dijo que por una aglomeración", y luego, una vez recuperada la circulación, pasaron "10 o 15 minutos" hasta el choque.

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