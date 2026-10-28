Óscar Puente descarta dimitir tras el accidente: "Estoy pensando en esclarecer esto y no estoy pensando en mí"

¿Qué ha dicho? El ministro de Transportes asegura que está centrado en "esclarecer" los motivos del accidente de tren ocurrido en Toledo, del que todavía no avanza un número "definitivo" de víctimas mortales.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha declarado que no considera dimitir tras el accidente ferroviario en Toledo, que resultó en al menos 64 muertos y 50 heridos. Puente está centrado en esclarecer las causas del accidente, ocurrido por un choque entre un AVE y un Iryo, y ha calificado de "inexplicable" la decisión del centro de control de Adif en Atocha de permitir la marcha del AVE pese a un aviso rojo. Ha afirmado que la persona responsable está identificada y bajo investigación. Puente se ha mostrado "absolutamente devastado" y ha enfatizado la importancia del estado emocional de las familias afectadas.

Óscar Puente no piensa en dimitir en estos momentos. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que solo está centrado en "esclarecer" las razones detrás del accidente de tren ocurrido en Toledo. "No estoy pensando en mí", ha asegurado ante los medios congregados en el centro de control de Adif en Atocha.

Puente ha comparecido tras el accidente ferroviario, tras un choque entre de un Ave a un Iryo, por el que se han registrado al menos 64 muertos y 50 heridos, a falta de conocer el número "definitivo" de víctimas, según el ministro.

En una segunda ocasión en la que ha sido preguntado por este mismo asunto y por su estado emocional, ha afirmado que esto es "irrelevante" y que lo importante para él es "el estado emocional" de las familias.

Durante su comparecencia, Puente ha hablado de "inexplicable" la decisión del centro de control de ordenar la marcha del AVE. Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha informado de que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. "No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener", ha añadido.

El ministro habla así de la decisión que ha tomado el centro de control de Adif en Atocha de ordenar la reanudación de la marcha del AVE de Renfe, cuando el sistema arrojaba un aviso rojo que avisaba de que el tren de Iryo de delante estaba ocupando la vía.

En una comparecencia Puente ha dicho estar "absolutamente devastado" por el accidente. "Es de los momentos más duros que se puede afrontar", confiesa.

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