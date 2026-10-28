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Un "alcance"

Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por "un alcance entre dos trenes"

Los detalles Adif ha suspendido la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a primera hora de este miércoles, según han comunicado en sus redes sociales.

Imagen de archivo de un tren de AVE. Imagen de archivo de un tren de AVE.Europa press

Adif ha anunciado en sus redes sociales que la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado interrumpida por "un alcance entre dos trenes".

Según confirman fuentes de Adif a laSexta, el incidente ha tenido lugar a las 8:30 horas a la altura de Urda (Toledo) y el "alcance" se ha producido entre un AVE y un Iryo.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

Noticia en ampliación.

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