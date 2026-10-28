Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por "un alcance entre dos trenes"

Imagen de archivo de un tren de AVE.

Los detalles Adif ha suspendido la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a primera hora de este miércoles, según han comunicado en sus redes sociales.

Adif ha anunciado en sus redes sociales que la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado interrumpida por "un alcance entre dos trenes".

Según confirman fuentes de Adif a laSexta, el incidente ha tenido lugar a las 8:30 horas a la altura de Urda (Toledo) y el "alcance" se ha producido entre un AVE y un Iryo.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

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