Un fallo humano, la principal hipótesis del accidente de tren: un operario habría autorizado la marcha del AVE pese a un semáforo en rojo

Los detalles El choque ha provocado que varios vagones de la cola del Iryo descarrilen y caigan por un terraplén. Los servicios de emergencias trabajan para rescatar a pasajeros. Hay decenas de muertos.

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 09:00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo.

Fuentes del más alto nivel del Gobierno han señalado a laSexta que todo apunta a que podría tratarse de un error humano. Al parecer, se dio la orden de paralizar la marcha de todos los trenes tras un fallo en el sistema. Tras solucionarse, se aprobó la reanudación de la marcha. Sin embargo, por motivos que se desconocen, el tren Iryo no pudo reanudarla.

Al notificar este problema, se activó el semáforo rojo para que ningún tren pudiese ir por dicha vía. Por motivos que se desconocen, un operario autorizó la marcha del AVE para que pudiese seguir circulando pese a la señal roja. Una situación que el Ejecutivo califica de fallo humano "incomprensible".

Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

El choque ha provocado que varios vagones de la cola del Iryo descarrilen y caigan por un terraplén. Los servicios de emergencias trabajan para rescatar a pasajeros. Hay decenas de muertos.

Un testigo describe un "choque fortísimo" en Urda entre el AVE y el Iryo

Un testigo ha descrito el "choque fortísimo" entre el AVE y el Iryo, cuyo fuselaje "saltó por los aires", después de que ambos trenes colisionaran en la estación de Urda (Toledo).

El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna ha relatado en 'Capital Radio' que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera "delante". "El golpe ha sido fortísimo", ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo "salió despedido" de "un lado a otro".

Noticia pendiente de ampliación.

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