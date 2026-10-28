Netanyahu gana las elecciones en Israel, pero su coalición de gobierno se queda lejos de la mayoría

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebra los resultados de las elecciones

Los datos Con más del 55% de los votos escrutados, el partido Likud de Benjamin Netanyahu obtiene 27 escaños. Por su parte, Yashar, de Gadi Eisenkot, se queda en 21. El bloque de gobierno del actual primer ministro obtendría un total de 56 escaños, por debajo de la mayoría de 61 necesaria.

En las elecciones de Israel, con más del 55% de los votos escrutados, el Likud de Benjamín Netanyahu se posiciona como la fuerza más votada, obteniendo 27 escaños. Le siguen Yashar! de Gadi Eisenkot con 21 escaños y la Lista Conjunta con 11. A pesar de liderar, el Likud no alcanza la mayoría de 61 escaños en la Knéset, necesaria para gobernar. El bloque opositor tampoco logra la mayoría, aunque lo supera en escaños. Los partidos árabes podrían ser clave para un posible gobierno opositor. La participación fue del 77,7%, la más alta desde 1999.

Con más del 55% de los votos escrutados (55,4%) en las elecciones del martes en Israel, el Likud de Benjamín Netanyahu logra colocarse como fuerza más votada, obteniendo 27 escaños, seguido de Yashar! de Gadi Eisenkot (21 escaños) y de la alianza de partidos de izquierda de mayoría árabe Lista Conjunta (11 escaños), que adelanta a Juntos de Naftali Bénet (11 escaños).

A las 7:43 hora local, ya se supera el recuento de más de la mitad de los votos emitidos, un total de 5.695.682 votos repartidos en 12.018 colegios, según los datos de la Comisión Electoral Central.

Tras ellos se sitúan Los Demócratas (9 escaños), los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá (9 escaños), el Israel Beitenu de Avigdor Líberman (8 escaños), el ultraderechista Poder Judío de Itamar Ben Gvir (7 escaños), el partido ultraortodoxo sefardí Shas (7 escaños) y el Sionismo Religioso (6 escaños).

Netanyahu pidió en la madrugada de este miércoles esperar a los resultados definitivos, pero apostó por un gobierno de derechas sin "los partidos árabes y antisionistas".

El escrutinio parcial y los sondeos a pie de urna dan como ganador al Likud, pero no otorgan a su bloque la mayoría necesaria de 61 escaños en la Knéset (Parlamento) para gobernar. El bloque opositor le superaría en escaños, pero tampoco alcanzaría la mayoría, según las proyecciones. Los partidos árabes se perfilan como la llave de un posible gobierno opositor.

El diario Haaretz apunta a que podrían llegar a 19 escaños, según los sondeos a pie de urna. La participación alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la de 2022 y la más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las localidades árabes. El escrutinio puede extenderse hasta pasado el mediodía del miércoles.

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