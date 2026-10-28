Un ingeniero de Caminos analiza las claves del accidente de tren de Urda: "El sistema viene avisando desde hace tiempo"

Salvador García Ayllón, ingeniero de Caminos, habla de un "deterioro" desde hace años del sistema ferroviario, que en su opinión ha ido "perdiendo resiliencia y fiabilidad" y no se ha actualizado lo suficiente ante el incremento de tráfico y los problemas de obsolescencia.

Más Vale Tarde analiza las claves del accidente ferroviario de Urda con Salvador García Ayllón, ingeniero de Caminos, que aunque considera posible el error humano, cree que "el problema está en que el sistema admite que haya errores humanos".

En su opinión, "no puede descansar la fiabilidad de un sistema ferroviario de alta velocidad en que una decisión humana sea fiable". Además, apunta que a lo largo de los años "el sistema ha ido perdiendo resiliencia y fiabilidad" y se ha ido "deteriorando".

García apunta que "no es una casualidad que las cosas pasen" en la línea entre Madrid y Andalucía, ya que ha sido la que ha tenido un incremento de tráfico mayor por la liberalización. En este sentido, apunta que "no se ha gestionado bien y no se ha actualizado de manera acorde al incremento del tráfico y obsolescencia que ha tenido".

De hecho, indica que el sistema de seguridad LZB bajo el que funciona esta vía no habría sido capaz de detectar el avance del tren, pero el actual, que es el que está en la mayor parte de Europa y en otras partes de España, el RTMS, "hubiese tenido esa capacidad de geoposicionar el tren".

El sistema "viene avisando desde hace tiempo"

El ingeniero defiende que este no es un accidente "que haya ocurrido de manera aislada en un momento de funcionamiento correcto del sistema", sino que el sistema "viene avisando desde hace tiempo" con la pérdida de puntualidad, las vibraciones o la pérdida de confort que "ya denotaba un síntoma de una enfermedad". La tercera alarma, señala, fue cuando en esta línea se producía el llamado caos ferroviario por la caída de catenarias.

García considera que no se ha invertido para modernizar el sistema ferroviario, también de señalización y seguridad. En este sentido, explica que Iryo se quejó de que los trenes, que funcionaban con el nuevo sistema RTMS, tenían que adaptarse a otro más antiguo en España, el LZB. "Estamos queriendo implantar un Netflix para una tele con tubo catódico", explica.

Todo ello, asegura, traspasa el daño reputacional para provocar "un factor de incertidumbre en la seguridad del sistema": "Que haya dos accidentes de esta naturaleza en un lapso de un año, no hay precedente en ningún país desarrollado del mundo", comenta.

Por todo ello, cree que el problema es que "se ha invertido en nuevas líneas, en incrementar las líneas actuales, en alcanzar a tal fecha tal ciudad la fecha del AVE o en soterrar tal estación que en mantener la línea y el patrimonio ferroviario que ya teníamos", que nos ha convertido en el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad del mundo por detrás de China.

Desde el accidente de Adamuz, el ingeniero sostiene que "lo único que se ha hecho ha sido poner parches", como la limitación temporal de velocidad, que para él es como "si a un barco con un montón de vías de agua le vas poniendo tapones para que no se hunda". "Es malas decisiones y falta de dinero", sentencia.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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