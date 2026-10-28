Renfe bloquea la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta el 13 diciembre por el siniestro en Urda

¿Cómo funciona? La empresa ferroviaria estima 46 días para la reapertura de las vías, que depende de Adif.

Renfe ha suspendido la venta de billetes de alta velocidad en el corredor Madrid-Andalucía hasta el 13 de diciembre tras un accidente en Urda, Toledo. Aunque el plazo establecido es de 46 días, la reapertura dependerá de Adif, que aún no ha determinado cuánto tiempo estará cortada la circulación. Ouigo ha suspendido sus servicios hasta el 2 de noviembre. Aún se desconocen las causas y daños del accidente. Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de billetes y ha dispuesto el teléfono 900101020 para asistencia a familiares. Iryo también ofrece atención a los afectados a través del 900001403.

Renfe ha bloqueado la venta de billetes de alta velocidad en el corredor entre Madrid y Andalucía hasta el próximo 13 de diciembre, tras el accidente ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según ha confirmado la empresa en conversaciones con laSexta. Ahora, el operador ferroviario trata de responder una por una a todas las solicitudes de los pasajeros que ya habían comprado billetes.

Se ha establecido un plazo de 46 días, sin embargo, eso no significa que el corredor vaya a estar cerrado hasta esa fecha. La reapertura de la circulación dependería de Adif, que todavía no ha informado del tiempo que estará cortada la circulación. Ouigo, por su parte, también ha anunciado que sus servicios estarán suspendidos al menos hasta el próximo lunes, 2 de noviembre, incluido.

En el accidente de Adamuz la circulación de trenes por se tramo permaneció cerrada durante 30 días. En el caso de Urda, aún se desconocen las causas del siniestro y los daños ocasionados a las instalaciones, por tanto, no es posible determinar una fecha de reapertura.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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