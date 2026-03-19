Gonzalo Bernardos, sobre las medidas económicas del Gobierno por la guerra de Irán: "Deberían favorecer a los que menos tienen"

Este viernes el Gobierno va a presentar un programa de medidas para paliar la posible crisis económica que podría ocasionar el conflicto de Irán.

Desde el inicio del conflicto en Irán, "llenar el depósito ha subido una media de 20 euros", señala Cristina Pardo. La presentadora apunta que es necesario "mirar bien los precios" debido a que pueden existir diferencias notables entre diferentes estaciones de servicio.

Desde el Gobierno van a presentar un programa de medidas para intentar la crisis a la que se podría enfrentar el país debido a la guerra en Irán. Iñaki López señala que, por el momento, solo se sabe que no se va a reducir el IVA de los alimentos, se va a reducir el IVA eléctrico, que van a pagar las petroleras.

El economista Gonzalo Bernardos considera que el Gobierno debería "favorecer a los que menos tienen en lugar de a los que más ganan". "Si bajas el IVA, lo que haces es que el productor que produce ese producto se aproveche y gane más", indica, "por lo tanto, yo no estoy de acuerdo".

"La baja del IVA baja la inflación, pero es una bajada absolutamente que es un espejismo", explica, "luego, cuando quitas el IVA bajo y le pones otra vez el IVA algo, lo que ha bajado te vuelve a subir". "Aquel que llega muy fastidiado a final de mes, es aquel en el que tiene que centrar el Gobierno todos sus esfuerzos", concluye.

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