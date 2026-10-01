Máxima tensión entre los grupos parlamentarios por la votación de los decretos de vivienda: piden previsión ante las lluvias o dormir ya en Madrid

Los detalles No hay que olvidar que para este viernes continúan las alertas de la AEMET por temporal, un detalle que puede afectar a los viajes. No se pueden permitir que falte o llegue tarde al Congreso ninguno de los 350 diputados.

Este viernes se llevará a cabo una crucial votación en el Congreso para decidir sobre dos decretos de vivienda, impulsados por la presión social tras el desahucio de Maricarmen. Los grupos parlamentarios han enfatizado la importancia de que los 350 diputados estén presentes, evitando la pérdida de cualquier voto. La urgencia es tal que se ha instado a los diputados a viajar con antelación o incluso pernoctar en Madrid. El Partido Popular y el PSOE han tomado precauciones adicionales, considerando las alertas meteorológicas de la AEMET por temporal, que podrían afectar los transportes hacia la capital.

Nadie puede faltar en la votación de este viernes, en la que se aprobarán o no los dos decretos de vivienda que han nacido de la presión de la calle tras el desahucio de Maricarmen. Este es el mensaje que han enviado todos los grupos parlamentarios a los suyos. No se pueden permitir que se pierda ni un solo voto, que no estén sentados en sus escaños los 350 diputados en el Congreso.

La preocupación llega a tal nivel que, incluso, han pedido a los diputados o que salgan con mucha antelación para llegar a tiempo o que, directamente, viajen hasta Madrid esta noche y duerman en la capital. Todo para estar más cerca del Hemiciclo y sus votaciones de los decretos urgentes que pretenden ayudar a solucionar la crisis en España de acceso a la vivienda.

Es el caso concreto del Partido Popular, que considera que la mejor opción es pernoctar en Madrid. Aunque no es la única formación que ha lanzado la alerta.

En el PSOE, también están alterados por el resultado de esta votación. En su caso han pedido mucho cuidado con los transportes, con los trenes y los aviones. Y es que, no hay que olvidar que para este viernes continúan las alertas de la AEMET por temporal. Se esperan fuertes lluvias como las vividas ya este jueves en la Comunidad Valenciana y parte de Cataluña.

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