La derecha agita el fantasma de la guerra entre inquilinos y pequeños propietarios cuando el 60% de los alquileres son de rentistas

Las cifras Los grandes tenedores, aquellos que tienen más de diez pisos, han multiplicado por cuatro su patrimonio en la última década.

Los decretos de vivienda aún no se han votado en el Parlamento, pero en el Congreso ya se habla de propietarios retirando sus viviendas del mercado. La derecha plantea una supuesta guerra entre inquilinos y caseros, cuando el verdadero conflicto es entre inquilinos y especuladores. En España, diez millones de personas viven de alquiler sin problemas con sus caseros, y los dos millones y medio de caseros no son especuladores. Sin embargo, el 24% de los propietarios posee casi la mitad de las viviendas en alquiler, y el rentismo está en aumento. Los grandes tenedores han multiplicado su patrimonio, y seis de cada diez viviendas en alquiler están en manos de rentistas con al menos tres inmuebles. Solo un 1% de inquilinos incurre en impagos, por lo que la idea de que los inquilinos no quieren pagar es infundada. El problema radica en quienes convierten la vivienda en un negocio.

Los decretos de vivienda todavía no se han sometido a votación parlamentaria, pero la derecha ya agita el fantasma de que hay muchos caseros retirando sus viviendas del mercado. "Están hundiendo la vivienda en España. Solo en 12 horas se han hundido más de 2.000 pisos en alquiler en los portales inmobiliarios en la Comunidad de Madrid", ha afirmado este jueves Isabel Díaz Ayuso.

Desde la derecha se vende la idea de una guerra de inquilinos contra propietarios que, en realidad, no existe. Porque la verdadera batalla es la de inquilinos contra especuladores.

Es obvio que las diez millones de personas que viven de alquiler en España no tienen problemas con sus caseros y que los casi dos millones y medio de caseros no son unos especuladores. Pero la realidad es que cada vez hay más especuladores. Cada vez más pisos se acumulan en menos manos.

Actualmente, el 24% de los propietarios posee casi la mitad de las viviendas en alquiler. Así, las viviendas que convierten en un negocio, de ahí que los alquileres más caros sean los que salen al mercado por primera vez, tal y como refleja el Observatorio de Vivienda Asequible.

El rentismo no deja de aumentar. Los caseros con dos o más viviendas se han duplicado en la última década y los grandes tenedores, los de más de diez pisos, han multiplicado por cuatro su patrimonio.

Si se mira cómo están repartidas las viviendas en alquiler, seis de cada diez están en manos de quienes se dedican activamente al rentismo y tienen, como mínimo, tres inmuebles, según datos del Ministerio de Consumo. En todo caso, son esos los que pueden permitirse retirar sus viviendas del mercado por miedo a una ley.

Presuponer que alguien se va a agarrar al decreto para dejar de pagar es absurdo. De los más de diez millones de personas que viven de alquiler en España, aproximadamente unos 100.000 incurren en algún tipo de impago a lo largo del año. Es decir, un 1%, una centésima parte de los inquilinos, según desliza el Ministerio de Consumo.

Por eso no tiene sentido decir que los inquilinos no quieren. Porque el problema es el negocio del que vive a costa de lo que el otro necesita para vivir.

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