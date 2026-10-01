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Pedro Rodríguez, sobre la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla: "Hay que empezar a trazar unos límites a Marruecos"

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, reflexiona sobre la reacción de Marruecos al anuncio de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla y recuerda que "forma parte de nuestra soberanía nacional".

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, reflexiona sobre la reacción de Marruecos al anuncio de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla y recuerda que "forma parte de nuestra soberanía nacional".

Felipe VI y Letizia visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre, un día después de la fiesta nacional y dos meses y medio después de la entrada masiva en Ceuta. Una decisión que no ha recibido bien la prensa marroquí, que advierte de una crisis diplomática, similar a la que tuvo lugar con la visita del rey Juan Carlos en 2007.

"Aunque la actuación del Gobierno dé la imagen de sumisión a Marruecos o de cesión permanente, hay que empezar a trazar unos límites", opina Pedro Rodríguez.

El profesor de Relaciones Internacionales sostiene que "Marruecos no puede tener la última palabra en las sentencias del Tribunal Supremo, en las relaciones que España tiene con Argelia, sobre quién es el ministro de Exteriores o qué escriben algunos periodistas sobre Marruecos".

También indica que "parece que Marruecos tiene la idea de que España tiene una soberanía limitada" y recuerda que el hecho de que el Jefe del Estado visite Ceuta y Melilla "forma parte de nuestra soberanía nacional".

Del lado marroquí, el experto entiende que, al estar en un "periodo político y económico extremadamente precario" les venga "muy bien forzar todavía más esta máquina de descolonizar para colonizar".

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