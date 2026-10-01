De la 'calle Maricarmen' a la 'plaza de Gaza': así se organiza el urbanismo en una acampada de Sol cada vez más abarrotada

Mientras llegan cada vez más tiendas de campaña a la Puerta del Sol, la comisión de urbanismo de la acampada organiza calles y plazas para estructurar la buena convivencia, tanto de los acampados como con el entorno que les rodea. También se preparan para la lluvia con la misma idea: "Lo que más nos preocupa es no poder volver a casa, no poder permitírnosla".

A medida que han ido llegando centenares de tiendas de campaña, la acampada de Sol ha tenido que organizarse con su propio urbanismo en el que se encuentran calles como 'Maricarmen', '26 de septiembre' o 'III República', así como plazas en las que se organizan asambleas o charlas.

Cuando alguien llega con su tienda de campaña, lo que se le recomiendan es que pase por la comisión de urbanismo, que le señala el mejor lugar para colocarla.

En la 'plaza de Gaza' nos atiende Ro López, miembro de la comisión de urbanismo de la acampada Sol, que explica que el principal motivo de esta organización es "la seguridad vial de las personas que estamos acampando aquí", así como que se pueda tener una "buena convivencia", en todo momento "respetando los límites laterales de la plaza para que esto pueda ser legítimo" y también teniendo en cuenta la cuestión de la limpieza.

Respecto a la previsión de lluvias intensas para los próximos días, Ro apunta que ya están preparando la colocación de las lonas para seguir resistiendo. "No sé si os preocupa más el tiempo, el alcalde o Ayuso, que ha pedido medidas cautelarísimas", comenta Iñaki López, a lo que Ro le responde rotunda: "Más nos preocupa no poder volver a casa, no poder permitírnosla".

De caer el segundo decreto que contempla los alquileres indefinidos, Ro afirma que hay prevista una marcha hasta el Congreso de los Diputados: "Ya que ellos no se están acercando aquí, nosotros nos vamos a acercar a ellos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.