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La diferencia entre episodios

Sol frente a Ferraz: el contraste entre las protestas que incomodan a Ayuso y Almeida

Los detalles Madrid ya ha vivido protestas políticas que durante semanas ocuparon sus calles, como en noviembre de 2023, cuando la calle Ferraz se convirtió en el escenario de las movilizaciones contra la ley de amnistía.

Manifestación en Ferraz
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La acampada de la Puerta del Sol vuelve a estar en el centro del debate político en Madrid. Para Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, la ocupación prolongada del espacio público genera problemas de convivencia, inseguridad y molestias para vecinos y comerciantes.

Pero Madrid ya ha vivido protestas políticas que durante semanas ocuparon sus calles. Ocurrió en noviembre de 2023, cuando la calle Ferraz se convirtió en el escenario de las movilizaciones contra diferentes cuestiones, como la ley de amnistía. En la actualidad, el foco está puesto en las tiendas instaladas en la Puerta del Sol y en una acampada que se prolonga en el tiempo. Desde la Comunidad de Madrid se ha cuestionado la permanencia de los manifestantes y se ha hablado de ocupación del espacio público, inseguridad y molestias para quienes viven y trabajan en la zona.

Pero hubo otro momento en el que las calles de Madrid estuvieron ocupadas durante semanas por una protesta política. Las imágenes de aquellas jornadas dejaron contenedores incendiados, barricadas, lanzamiento de objetos y enfrentamientos con la Policía. También hubo comercios afectados y vecinos perjudicados.

Aquellas protestas llegaron a estar protagonizadas por grupos de extrema derecha y algunas de las concentraciones derivaron en episodios violentos. Sin embargo, en aquel momento también se defendía el derecho a manifestarse pese a las molestias que pudiera generar la protesta.

El propio alcalde de Madrid llegó a restar importancia a los daños provocados durante las protestas: "Son tres contenedores y cinco cubos de basura, en total 2.000 euros", afirmó entonces. El derecho a protestar, en cualquier caso, no depende de que una movilización resulte cómoda o incómoda para quienes la contemplan. Carlos Escaño, de Amnistía Internacional, recuerda que "son legítimas, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la obligación de proteger a quienes están protestando pacíficamente".

La Constitución Española reconoce en su artículo 21 el derecho de reunión pacífica y sin armas. Eso no significa, sin embargo, que cualquier protesta pueda prolongarse indefinidamente o desarrollarse sin límites. Como explica Joaquim Bosch, de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, "en la medida en que la protesta tenga más tiempo se considera que puede modularse o limitarse".

La diferencia entre ambos episodios no está únicamente en quién protesta, sino también en cómo se desarrolla cada movilización. Las protestas de Ferraz de noviembre de 2023 estuvieron marcadas por noches de altercados y enfrentamientos policiales, mientras que la actual acampada de Sol se presenta como una protesta prolongada y pacífica.

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