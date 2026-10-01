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Grandes caseros

Antonio Maestre: "No tiene que estar protegido igual que alguien haga negocio con 180 viviendas como Simeone, a que una persona tenga una casa para vivir"

Antonio Maestre reflexiona sobre los grandes propietarios, como el entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone, y reclama "una fiscalidad mucho más agresiva para que no les salga a cuenta y los pisos sean para vivir".

Antonio Maestre reflexiona sobre los grandes propietarios, como el entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone, y reclama "una fiscalidad mucho más agresiva para que no les salga a cuenta y los pisos sean para vivir".

Mañana a las 22:30, Equipo de Investigación sigue la pista a algunos de los grandes caseros de España, algunos de ellos rostros conocidos como Diego Pablo Simeone.

El entrenador del Atlético de Madrid es un auténtico multipropietario con un negocio inmobiliario que actualmente cuenta con más de 180 pisos en Madrid y 40 millones de euros en activos.

"Cuando tienes dinero es mucho más fácil comprar paquetes enteros. Compras diez y te hacen una oferta para que los que valen 200.000 te salgan a 50.000 y esa rueda va creciendo", explica Antonio Maestre.

El periodista señala que la familia política de José Luis Martínez-Almeida "tienen edificios en todo Madrid dedicados a la compra y venta", así como la mujer de Alberto Núñez Feijóo, que "tiene una empresa que se dedica a comprar y arrendar".

"Eso no puede ser protegido de la misma manera que el derecho a que una persona tenga una casa para vivir", afirma Maestre, que cree que "todo el mundo puede comprender que no tiene que estar protegido de la misma manera el derecho de que alguien haga negocio con 180 viviendas como Simeone, a que una persona tenga una vivienda para vivir".

Por ello, reclama "una fiscalidad mucho más agresiva con las personas que más tienen para que no les salga a cuenta y los pisos sean para vivir".

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