La defensa de la víctima del exDAO entregará al juez los audios de la agresión sexual

Los detalles El abogado Jorge Piedrafita asegura tener una grabación de 40 minutos sobre el episodio que relata como agresión sexual y las conversaciones con José Ángel González y el comisario Óscar San Juan en las que se detallan las coacciones que habría sufrido.

La defensa de la denunciante de José Ángel González, exDAO de la Policía Nacional, presenta este viernes los audios de la agresión sexual después de que se los pidiera este jueves el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8, que instruye la causa.

Entre las pruebas que entregará la defensa de la presunta víctima, liderada por el abogado Jorge Piedrafita, se incluye la grabación de 40 minutos sobre el episodio que relata como agresión sexual y las conversaciones con el exDAO y el comisario Óscar San Juan, en las que se detallan las coacciones que habría sufrido y el ofrecimiento del puesto que quisiera para mantener su silencio.

Del mismo modo, la defensa aportará mensajes de WhatsApp con conversaciones y partes médicos. En laSexta, Piedrafita avanzó que la grabación de 40 minutos "no es la única prueba" con la que cuentan y que también cuentan con listados de llamadas, mensajes e informes médicos.

"Esta tarde nos ha solicitado el juzgado que lo aportemos a la mayor brevedad y así se hará, lo que creo que es bueno porque demuestra que la causa ya se mueve", aseguró este jueves Piedrafita, que espera que se pueda analizar todo el material antes de las declaraciones del próximo 17 de marzo, cuando están citados ante el juez tanto el exDAO de la Policía como la denunciante.

Piedrafita ha recibido la llamada este viernes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras que la agente, que se encuentra de baja laboral desde el pasado mes de julio, conversó este jueves con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Ambos se han puesto a disposición de la víctima. Todo, mientras la actual DAO en funciones, Gemma Barroso, ha puesto protección oficial a la denunciante ante la situación de desamparo que su abogado denuncia que vive, después de que su identidad se haya compartido en chats policiales.

La agente se querelló a principios de enero por una presunta agresión sexual en abril de 2025 contra el que era el número dos de la Policía desde 2018, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad". Según la querella, éste presuntamente la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir estando de servicio. La denuncia subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente y, alude a la "violencia física", "intimidación ambiental" y la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

El Ministerio del Interior mantiene abierta una investigación reservada en la que se recabarán los testimonios previsiblemente de las personas más cercanas al exDAO y a su hombre de confianza, el comisario Óscar San Juan, quien fue relevado del puesto por presuntamente coaccionar a la víctima. El juez que admitió a trámite la querella sostuvo que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

