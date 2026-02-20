Ahora

Una investigación de 2022

Dimite el director del Instituto Canario de Vivienda tras ser procesado por un delito sexual

El contexto El procedimiento judicial se abrió por un presunto delito contra la libertad sexual tras la denuncia interpuesta por una joven en 2017, cuando Ortega era alcalde de la localidad grancanaria de San Mateo.

Foto de archivo del director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, en El HierroFoto de archivo del director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, en El HierroAgencia EFE

El director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, ha presentado su dimisión tras haber sido procesado por un delito sexual por una denuncia que se remonta a su etapa como alcalde de San Mateo (Gran Canaria), según han confirmado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias.

Tanto el Gobierno de Canarias como el Tribunal Superior de Justicia han confirmado la dimisión de Ortega, que ha adelantado el diario 'Canarias Ahora', a raíz de un auto de procesamiento dictado en su contra el pasado 6 de febrero por unos hechos cuya investigación comenzó en 2022.

En concreto, el procedimiento judicial se abre por un presunto delito contra la libertad sexual tras la denuncia interpuesta por una joven en 2017 cuando Ortega era alcalde de la localidad grancanaria de San Mateo. En este sentido, fuentes judiciales han confirmado a EFE que el auto no es firme y que ha sido recurrido por la defensa de Ortega. Además, el juez ha fijado una fianza de 125.000 euros para cubrir una posible indemnización a la denunciante si fuera condenado.

En este sentido, la prensa local ha informado de que la causa se abrió tras la denuncia de una joven que tenía 24 años cuando, según su testimonio, sufrió tocamientos sin consentimiento en el despacho del entonces alcalde en 2017.

Antonio Ortega fue nombrado director del Instituto Canario de la Vivienda en 2023.

