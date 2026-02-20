Ahora

Ambiente suave

Adelanto primaveral con sol y temperaturas en alza este fin de semana tras las intensas lluvias

Los detalles El anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este peninsular, con lo que se adentrará en la Península, dejando estabilidad meteorológica.

El río Ebro a su paso por Logroño
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La primera pincelada primaveral del año comienza este viernes en la mayor parte de España tras varias semanas de lluvias con varios días consecutivos de sol y temperaturas al alza, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que el anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este peninsular, con lo que se adentrará en la Península y estabilizará la atmósfera de forma progresiva.

Sin embargo, seguirá habiendo nubes y lluvia en el Cantábrico oriental, nieve a partir de 1.000 a 1.300 metros en la cara norte de los Pirineos, y ambiente nuboso hasta la tarde en el resto del extremo norte peninsular.

En el resto de la Península y Baleares, se esperan cielos con tendencia a despejar a lo largo del día. Mientras, Canarias tendrá nubes en el norte de las islas también con tendencia a clarear, y un ambiente soleado todo el día en el resto del archipiélago.

En lo referente a las temperaturas, subirán de forma prácticamente generalizada, salvo en el Ebro y los litorales mediterráneos, donde no se esperan cambios, y en Canarias, donde bajarán ligeramente en las cumbres de las islas más montañosas. En concreto, hará más frío en Burgos y Pamplona (10 grados), y Palencia, Segovia, Soria y Vitoria (11), y más calor en Murcia (22), Santa Cruz de Tenerife (21) y Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Valencia (20).

En este sentido, cabe destacar que rachas muy fuertes de viento (de hasta 130 kilómetros por hora) seguirán arreciando en el Bajo Ebro, Pirineos, Baleares y zonas altas del prelitoral mediterráneo. Mientras, habrá viento flojo o moderado en la mayor parte del territorio, y en las zonas donde más soplará (bajo Ebro, Pirineos, Baleares y prelitoral mediterráneo) irá disminuyendo a partir del mediodía.

Adiós al tren de borrascas

Esta tregua meteorológica llega después de semanas de lluvias intensas y de un tren de borrascas, siendo Pedro, la última, la número 16 de la temporada 2025-2026, por lo que España está a una borrasca de superar su máximo histórico, con 17 nombradas en la temporada 2023-2024.

El tren de borrascas que hemos vivido ha dejado varios récords en España, como el de lluvia acumulada: la España peninsular registró 429 litros por metro cuadrado entre el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre hasta el 10 de febrero de 2026, la cantidad más alta desde el año hidrológico 2000-2001.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Asamblea de Venezuela aprueba por unanimidad la histórica ley de amnistía para presos políticos
  2. Los "comportamientos inapropiados" del exDAO con las mujeres eran un secreto a voces en la Policía: "Era un tocón"
  3. La detención del expríncipe Andrés provoca la mayor crisis del reinado de Carlos III: qué le espera al exduque de York y qué hay detrás de su arresto
  4. Donald Trump ordena desclasificar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre
  5. Un hombre mata a su hijo de 10 años en Tenerife y hiere de gravedad a la madre
  6. Muere Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', a los 53 años