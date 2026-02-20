Adelanto primaveral con sol y temperaturas en alza este fin de semana tras las intensas lluvias

Los detalles El anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este peninsular, con lo que se adentrará en la Península, dejando estabilidad meteorológica.

La primavera comienza este viernes en gran parte de España con días soleados y temperaturas al alza, tras semanas de lluvias, según la Aemet. Un anticiclón frente a Portugal avanzará hacia el este, estabilizando el clima. Sin embargo, el Cantábrico oriental y el extremo norte seguirán con nubes y lluvias, y nieve en los Pirineos. El resto de la Península y Baleares verán cielos despejados, mientras que Canarias tendrá nubes en el norte, pero sol en el resto. Las temperaturas subirán, excepto en el Ebro y litorales mediterráneos. Rachas de viento seguirán en algunas zonas, disminuyendo al mediodía. Esta tregua llega tras un récord de lluvias y borrascas.

La primera pincelada primaveral del año comienza este viernes en la mayor parte de España tras varias semanas de lluvias con varios días consecutivos de sol y temperaturas al alza, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que el anticiclón situado frente a Portugal irá ganando terreno hacia el este peninsular, con lo que se adentrará en la Península y estabilizará la atmósfera de forma progresiva.

Sin embargo, seguirá habiendo nubes y lluvia en el Cantábrico oriental, nieve a partir de 1.000 a 1.300 metros en la cara norte de los Pirineos, y ambiente nuboso hasta la tarde en el resto del extremo norte peninsular.

En el resto de la Península y Baleares, se esperan cielos con tendencia a despejar a lo largo del día. Mientras, Canarias tendrá nubes en el norte de las islas también con tendencia a clarear, y un ambiente soleado todo el día en el resto del archipiélago.

En lo referente a las temperaturas, subirán de forma prácticamente generalizada, salvo en el Ebro y los litorales mediterráneos, donde no se esperan cambios, y en Canarias, donde bajarán ligeramente en las cumbres de las islas más montañosas. En concreto, hará más frío en Burgos y Pamplona (10 grados), y Palencia, Segovia, Soria y Vitoria (11), y más calor en Murcia (22), Santa Cruz de Tenerife (21) y Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Valencia (20).

En este sentido, cabe destacar que rachas muy fuertes de viento (de hasta 130 kilómetros por hora) seguirán arreciando en el Bajo Ebro, Pirineos, Baleares y zonas altas del prelitoral mediterráneo. Mientras, habrá viento flojo o moderado en la mayor parte del territorio, y en las zonas donde más soplará (bajo Ebro, Pirineos, Baleares y prelitoral mediterráneo) irá disminuyendo a partir del mediodía.

Adiós al tren de borrascas

Esta tregua meteorológica llega después de semanas de lluvias intensas y de un tren de borrascas, siendo Pedro, la última, la número 16 de la temporada 2025-2026, por lo que España está a una borrasca de superar su máximo histórico, con 17 nombradas en la temporada 2023-2024.

El tren de borrascas que hemos vivido ha dejado varios récords en España, como el de lluvia acumulada: la España peninsular registró 429 litros por metro cuadrado entre el inicio del año hidrológico el pasado 1 de octubre hasta el 10 de febrero de 2026, la cantidad más alta desde el año hidrológico 2000-2001.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.