El contexto Cuando la actriz estaba acabando su discurso durante el mitin del PSOE, estuvo a punto de cometer un desliz y nombrar al expresidente del Gobierno. "No sabes lo que te iba a decir. Te iba a decir el innombrable", bromeó con Pedro Sánchez.

Loles León protagonizó un momento muy comentado en el cierre de su participación en el mitin del PSOE en Barcelona. Cuando estaba haciendo la ronda de agradecimientos y mencionando a los cargos que estaban en ese mitin, la actriz estuvo a punto de tener un desliz y nombrar a Felipe González, limitándose a decir "Fe" cuando se quería referir a Pedro Sánchez.

"No sabes lo que te iba a decir. Te iba a decir el innombrable. El de azul, no, el otro, el que te quiere robar no sé qué", dijo León a Sánchez, que prosiguió su intervención un poco más con un tono entre la broma y la advertencia.

"Como yo hable... Os voy a decir una cosa y me voy. Tengo 76 años. A los 80 años, que ya sé que no me pueden meter en la cárcel, hablaré, lo contaré todo. O sea que a este le aconsejo que se muera antes de que yo los cumpla", afirmó León ante un público entregado.

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