La actriz Loles León participa en un acto electoral del PSC en la Fira de Barcelona-Montjuïc

¿Qué ha dicho? La actriz ha pedido a la ciudadanía y en concreto a las mujeres mayores, a las abuelas, "dejar un legado de un país democrático". A los jóvenes les ha pedido movilizarse con todas las personas que conozcan y convencer a los "que no están viendo la realidad de lo que se nos viene encima".

La actriz Loles León y el cantautor Joan Manuel Serrat han expresado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSC en Barcelona. León destacó la importancia de no retroceder en los derechos adquiridos, recordando las luchas pasadas contra la dictadura franquista. Hizo un llamado a las mujeres mayores para dejar un legado democrático y a los jóvenes para movilizarse. Serrat, a través de un vídeo, calificó las elecciones como "trascendentales" y enfatizó que votar es un deber, recordando que los derechos actuales son fruto de largas luchas.

La actriz Loles León y el cantautor Joan Manuel Serrat han mostrado este martes públicamente su apoyo al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en el mitin organizado por el PSC en Barcelona y han pedido votar para no perder los derechos adquiridos.

Desde el escenario, León ha pedido recordar a los hombres y mujeres que han luchado en las pasadas décadas, en referencia velada a la dictadura franquista, y ha subrayado que "con lo que ha costado" conseguir derechos, ahora no se puede dar "ni un paso atrás".

La actriz ha pedido a la ciudadanía y en concreto a las mujeres mayores, a las abuelas, "dejar un legado de un país democrático" y a los jóvenes les ha pedido movilizarse con todas las personas que conozcan y convencer a los "que no están viendo la realidad de lo que se nos viene encima".

"Aquí estamos, miradme, las mujeres de los años 70. De pie, nunca arrodillada. Todo lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido de pie, con dignidad y con honor", trasladó Loles León durante el mitin de este martes.

Serrat ha intervenido a través de un vídeo proyectado en el acto y ha afirmado que el domingo la ciudadanía está llamada a ejercer su derecho al voto en una elección "trascendental" donde se elegirá entre dos formas de ver el mundo".

El cantautor ha asegurado que además de un derecho, "tal como están las cosas, también es un deber". "Los derechos que hoy parecen una cosa tan natural, como si lo hubiésemos tenido toda la vida, han costado mucho, es resultado de la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que han dejado su sangre y su vida para que el domingo podamos ir a votar", ha dicho.

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