Los detalles Puigdemont, que ha dejado claro que el 12 de diciembre volverá a España "sin pedir permiso ni perdón", ya se había mostrado dispuesto a reunirse con el presidente de la Generalitat durante el anuncio de su regreso. Un encuentro para el que todavía están negociando fecha y hora.

Salvador Illa se reunirá con Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del encuentro, que será acordada por sus respectivos equipos. Puigdemont ha anunciado su regreso a España el 12 de diciembre y ha mostrado disposición para reunirse con Illa. Salvador Illa ha valorado positivamente la aplicación de la ley de amnistía para normalizar la situación en Cataluña, destacando que la normalidad es un punto de partida, no de llegada. Puigdemont, por su parte, ha enfatizado que volverá "sin pedir permiso ni perdón", y planea intervenir en el Parlament tras su regreso.

Salvador Illa se reunirá con el expresidente Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat. Así lo han confirmado fuentes de la oficina del presidente de la Generalitat a laSexta, sin desvelar la hora y el día en el que se producirá el encuentro.

De momento, han informado de que la fecha la acordarán los respectivos equipos "de acuerdo a los compromisos institucionales". Una información que se hace pública después de que Puigdemont haya anunciado que regresa a España el próximo 12 de diciembre.

Dichas fuentes destacan que Illa valora "la efectiva aplicación de la ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", señalando que, tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones, "mantendrá la corrección institucional" y se reunirá con el expresident.

Salvador Illa ya reaccionó a la decisión del Tribunal Supremo de aplicarle la amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, enmarcando la decisión en la normalidad y pidiendo mirar hacia adelante y "no quedarse atrapados en el pasado".

Sin citar la palabra amnistía y refiriéndose únicamente a la "normalidad", el también primer secretario del PSC reconoció que consideraba que la normalidad en Cataluña no es un punto de llegada, sino un punto de partida.

"La normalidad no es un punto de llegada. Es un punto de partida. Es la hora de mirar hacia adelante y de no quedarse atrapados en el pasado", escribía en sus redes sociales.

Precisamente, durante la rueda de prensa en la que ha anunciado su regreso, Puigdemont ya se mostraba abierto a mantener una reunión con Illa, si bien ha aclarado que, por el momento, no ha mantenido ninguna conversación directa con el dirigente socialista ni ambos han intercambiado mensajes.

"Obviamente, por nuestra parte no habrá ningún problema si el presidente Illa tiene interés en que mantengamos una reunión y en que esta reunión se produzca. Y estoy convencido de que se hará. Por tanto, en estos momentos, cero problemas al respecto. Tenemos que acordar el día y la hora", ha señalado el líder de Junts, que ha confirmado que miembros de su equipo ya están en contacto con el Govern.

Illa y Puigdemont ya se reunieron en Bélgica el 2 de septiembre de 2025 en la sede de la Generalitat en Bruselas, durante un viaje oficial del presidente catalán.

Puigdemont avisa que volverá "sin pedir permiso ni perdón"

En una comparecencia desde Bruselas, el expresident de la Generalitat habla de su "victoria" frente a un Estado que "había hecho de su encarcelamiento una prioridad nacional" y contra "la voracidad represiva de todos los poderes españoles que se habían desbocado y poder derrotarlo".

"En noviembre de hace siete años, el entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió solemnemente a llevarme ante la justicia española. El mes de noviembre también, hace ya cuatro años, el actual presidente Salvador Illa reiteró dos veces para que quedara claro que no habría amnistía ni nada de eso", ha asegurado.

Así, Puigdemont volverá "sin pedir permiso y sin pedir perdón" y tiene la intención de acudir al Parlament de Cataluña e intervenir en la primera sesión que tenga lugar después del día 12. "Tengo ganas de intervenir y, obviamente, todos los que vengan y asistan a la sesión o puedan seguirla en streaming sabrán lo que tengo ganas de decir", ha expresado.

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