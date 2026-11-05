El Gobierno niega que Cristian Corvillo fuese el chófer de Sánchez ni del PSOE

El contexto Corvillo aparece en el sumario del caso Koldo como intermediario para conseguir el chalet del que habría disfrutado José Luis Ábalos en la urbanización La Alcaidesa de Cádiz. Al parecer, habría actuado a las órdenes de Víctor de Aldama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado un operativo vinculado a una pieza secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, realizando registros en Valencia, Madrid, Sevilla y Córdoba, y deteniendo a seis personas, incluido Cristian Corvillo, supuesto exchófer de Pedro Sánchez, lo cual el Gobierno niega. Corvillo, relacionado con la gestión de un chalet para José Luis Ábalos, declaró en septiembre sobre reuniones con Ábalos y Koldo García. La UCO busca criptoactivos y pruebas de blanqueo en la casa de Ábalos, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe recibido por el juez Ismael Moreno.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este jueves un operativo relacionado con la apertura de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional. Según ha podido saber laSexta, se han puesto en marcha nuevos registros en Valencia, Madrid, Sevilla y Córdoba. Se han producido un total de seis detenciones, entre ellas la de Cristian Corvillo, a quien se le sitúa como exchófer de Pedro Sánchez en 2017.

No obstante, desde el Gobierno niegan rotundamente este supuesto cargo. Fuentes consultadas por laSexta trasladan que Corvillo nunca ha sido chófer de Pedro Sánchez, ni del partido ni, por supuesto, del Gobierno.

Aseguran que ninguno de los colaboradores que viaja todos los días con Sánchez en los últimos diez años conoce a Corvillo y que no tienen constancia de que Sánchez haya hecho ningún viaje con él en coche, aunque no pueden descartar —aseguran— que se haya producido algún desplazamiento en esa época de las primarias a la salida de algún mitin.

En el sumario del caso Koldo, Corvillo aparece como intermediario para conseguir el chalet del que habría disfrutado José Luis Ábalos en la urbanización La Alcaidesa de Cádiz. Al parecer, habría actuado a las órdenes de Víctor de Aldama.

La declaración de Corvillo el 3 de septiembre

Cristian Corvillo declaró el 3 de septiembre en la Audiencia Nacional como testigo en el caso hidrocarburos. Según fuentes presentes en la declaración, declaró que mantuvo varias reuniones con José Luis Ábalos, no en su condición de ministro, sino como secretario de Organización del PSOE, para tratar cuestiones relacionadas con el partido.

En esas reuniones también estuvo presente Koldo García y, según ha señaló, no participó nadie más. Asimismo, afirmó que ninguno de los negocios que intentaron impulsar con Víctor de Aldama llegó a materializarse. Sí participó en una operación relacionada con el chalet de La Alcaidesa, al considerar que podía constituir una oportunidad de negocio, pero tampoco fructificó y desconocía quién era el cliente final.

Por su parte, su hermano, Rubén Corvillo, indicó que trabajó con Salamanca Fuel, aunque únicamente en dos reformas de oficinas.

¿En qué está trabajando la UCO?

Por un lado, los agentes de la UCO están registrando la casa del exministro Ábalos en Valencia. Este domicilio ya fue registrado el 10 de junio de 2025. Al parecer, estarían buscando criptoactivos, depósitos bancarios y pruebas que demostraran un supuesto blanqueo de capitales.

En estas actuaciones participa también la Fiscalía Anticorrupción y se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, acordara la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO.

Durante el registro, los agentes han detenido a Andrea de la Torre, actual pareja de Ábalos, que se encontraba en la casa del exministro de Transportes. Según fuentes de la investigación a laSexta, la detención se ha producido para que declare. Tras esto, la defensa de Andrea de la Torre ha señalado que esperan que sea puesta en libertad.

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