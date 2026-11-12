Iñaki López responde a Ayuso tras asegurar después de la huelga que con el PP "habrá paz": "¿A qué paz se refiere? ¿Al silencio de las calles en dictadura?"

El contexto Este miércoles se produjeron más de 40 detenciones en el marco de la huelga general y varios socios del Gobierno han pedido explicaciones al Ministerio del Interior por los excesos policiales.

Este miércoles, España vivió una histórica huelga general por el derecho a la vivienda, acompañada de protestas en las principales ciudades. Sin embargo, en muchos casos, la Policía reprimió estas manifestaciones con un uso desproporcionado de la fuerza. Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, denunció que los agentes utilizaron gas lacrimógeno de manera excesiva y fuera de protocolo, afectando incluso a personas sintecho que no representaban ninguna amenaza. López instó a investigar estos actos y cuestionó el comportamiento policial hacia manifestantes pacíficos. Además, criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones sobre la paz en las calles, sugiriendo que explique a qué tipo de paz se refiere.

Este miércoles se produjo una histórica huelga general por el derecho a la vivienda que estuvo acompañada por protestas en las principales ciudades de España. Unas protestas que, en muchos casos, fueron reprimidas por la Policía con un uso desproporcionado de la fuerza.

Iñaki López denuncia que los agentes "aliñaron la manifestación con gas lacrimógeno como si fuera aceite de oliva en una ensalada", y lo hicieron "sin medida y fuera de todo protocolo".

"Nos pasamos el especial de ayer dando paso a manifestantes que habían sido rociados con gas a pocos centímetros de su cara a pesar de no ser amenaza alguna y cumplir cada orden de los funcionarios", relata el presentador de Más Vale Tarde sobre lo acontecido durante las protestas, especialmente en Madrid.

De hecho, denuncia que "incluso una persona sintecho que dormitaba en un portal de Gran Vía fue gaseada sin piedad alguna en un acto tan incomprensible como cruel": "Una persona que vive en la calle es especialmente vulnerable, no forma parte de la manifestación y no era ninguna amenaza para los cinco antidisturbios equipados hasta las cejas".

"Esto es un delito y debe ser investigado hasta las últimas consecuencias", defiende Iñaki López, que sostiene que "alguien tiene que repasar cómo debe comportarse la policía ante manifestantes pacíficos", aludiendo al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pero el presentador de Más Vale Tarde también apunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "hace unos días aseguraba que a partir del 29 de noviembre habrá paz en las calles". "¿A qué paz se refiere? ¿Al silencio de las calles en dictadura? ¿Al derecho a manifestación mutilado? ¿A los sindicatos laminados? Convendría que lo explicara", concluye Iñaki López.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.