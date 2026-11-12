Un guardia reprende a Hegseth por su irrespetuosa actitud en el cementerio de Arlington durante un homenaje a un soldado caído

¿Qué ha pasado? El guardia, ante las risas del secretario de Defensa de Trump, recordó que "todos los visitantes deben mantener un ambiente de silencio y de respeto en todo momento". Cabe recordar que Hegseth, en términos de empleado - empleador, es su jefe.

En Arlington, durante un homenaje a un soldado caído, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, fue reprendido por un guardia por no mantener el respeto adecuado. Acompañado de su esposa y otros, su actitud relajada y risueña en el cementerio fue inapropiada. Hegseth, en el punto de mira de la Cámara de Representantes, ha evitado un juicio político gracias al bloqueo republicano. Se le acusa de iniciar una guerra en Irán sin autorización, capturar ilegalmente a Nicolás Maduro en Venezuela y ordenar ejecuciones extrajudiciales en operaciones contra supuestos narcotraficantes, dejando 240 muertos desde 2025.

Momento muy poco habitual el que se ha vivido en Arlington. En el cementerio de Arlington. En un momento de respeto y de homenaje a un soldado caído en el que estaba presente Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos. Acompañado de su mujer y de otras personas de su entorno, su actitud les valió una reprimenda por parte de uno de los guardias que custodiaban la tumba del militar.

"Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y de respeto en todo momento", dice el guardia en un momento determinado al que es su jefe.

Porque Hegseth parecía haber olvidado el lugar en el que se encontraba y el momento por el que estaba allí. En un ambiente distendido y entre risas, tanto él como los que le acompañaban se ganaron el toque de atención de un guardia. De alguien que es empleado del autoproclamado secretario de Guerra de Donald Trump.

En el punto de mira de la Cámara de Representantes, Hegseth ha esquivado la opción de apertura de juicio político en su contra por el bloqueo de la mayoría republicano, que rechazó votar unos artículos que argumentaban que debe ser destituido por su rol en Irán o en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Entre los artículos de destitución presentados contra Hegseth había varios documentos por Irán. Entre ellos, se acusa al secretario de Defensa de iniciar la guerra sin autorización del Congreso, de continuar con la ofensiva después de que el Legislativo exigiera que se retiraran fuerzas de la región y de no cumplir con los plazos previstos por la ley de poderes de guerra.

También se le acusa de capturar ilegalmente a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a través del operativo militar desplegado en Caracas en enero.

Otros dos artículos consideraban que incumplió leyes para minimizar víctimas civiles (aunque sin especificar los incidentes en los que se basa la acusación) y también de ordenar presuntas ejecuciones extrajudiciales en los ataques que el Pentágono ha ejecutado desde 2025 contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Pacífico y el Caribe y que han dejado al menos 240 muertos.

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