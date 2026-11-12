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hacia el 29N

El CIS de Tezanos vuelve a hacer ganador de las elecciones del 29N al PSOE y aleja a PP-Vox de la mayoría absoluta

Los detalles Frente Amplio obtendría entre siete y 11 diputados, a los que habría que sumar los entre cuatro y seis que obtendría Compromís, y Podemos estaría en riesgo de desaparecer con uno o ningún representante.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un acto político del PSC en Tarragona. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un acto político del PSC en Tarragona. EFE/ Quique García
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La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que el PSOE ganaría las elecciones generales del 29 de noviembre y los escaños conseguidos por el PP y Vox no sumarían para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

Así, según el CIS, si hoy se celebrasen elecciones, el PSOE sería el partido más votado, 7,8 puntos por delante del PP, según un sondeo especial preelectoral publicado este jueves, justo en la víspera de la campaña. Con un 33,3%, el PSOE ganaría las elecciones y obtendría entre 134 y 143 escaños. Con estos resultados, el CIS se desmarca del resto de encuesta que dan la victoria al PP, que lograría gobernar con el partido de ultraderecha.

Mientras, el CIS apunta que el PP se quedaría con el 25,5% y sumaría entre 98 y 106. Por detrás se situaría Vox, con un 18,4% del voto y entre 57 y 65 escaños. Según el sondeo, la suma de PP y Vox no llegaría a la mayoría absoluta.

Por su parte, Frente Amplio obtendría un 4,7% y entre siete y 11 diputados, a los que habría que sumar los entre cuatro y seis que obtendría Compromís, y Podemos estaría en riesgo de desaparecer con uno o ningún representante. Los resultados cocinados por el CIS le dan un palo al PNV, con una estimación entre dos y cuatro escaños, cuando ahora cuentan con cinco diputados en el Congreso.

De eta forma, con los tramos altos de las horquillas atribuidas a los socialistas y otras fuerzas de izquierda (Frente Amplio, ERC, EH Bildu, Compromís-Front Valenciá, Adelante Andalucía, Podemos, BNG, Ara Més-Front Ampli y UPC), el PSOE podría optar nuevamente a gobernar con sus apoyos, porque todos juntos rebasan ampliamente los 176 escaños.

La encuesta del CIS se basa en 45.074 entrevistas realizadas en 4.190 municipios de todas las provincias y las ciudades autónomas españolas. El trabajo de campo, ha indicado la entidad en un comunicado, se ha desarrollado entre el 7 y el 30 de octubre, "un período en el que se han podido recoger también las reacciones y percepciones ante el accidente ferroviario de Urda".

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