Así fue la pelea entre Aldama y Koldo por el piso de Jéssica: "El que vas a salir de la oficina con la cara partida vas a ser tú"

laSexta Columna analiza la declaración de Aldama en la que contaba cómo él y Koldo llegaron a las manos después de que su socio, Luis Alberto Escolano, dejara de pagar el piso de lujo de Jéssica en el centro de Madrid.

José Luis Ábalos siempre ha defendido que no se ha llevado dinero y que, de hecho, los investigadores sólo han encontrado unos cuantos miles de euros sin justificar.

La sentencia en cambio sostiene que las ganancias de la trama ascenderían a unos 430.000 euros, cifra muy parecida a la que sonaba en un audio intervenido a Koldo en el que parece que le reprocha al exministro que se haya gastado 470.000 euros en dos años.

Otra de las tesis, acreditada en la sentencia del caso, es que si no se ha encontrado dinero es porque Víctor de Aldama pagaba en especie, como el piso de Jéssica en pleno centro de Madrid, una vivienda de lujo por la que el socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, pagó 2.700 euros al mes durante dos años.

Alfonso Pérez Medina explica que la trama estuvo pagando ese piso hasta que Aldama "consideró que el ministro no le estaba dando los contratos que él quería".

En ese momento, el papel de Luis Alberto Escolano se vuelve rocambolesco. Con Jéssica amenazada con el desahucio porque ya no le pagaban la casa, Koldo apareció en el despacho del empresario con actitud agresiva. El propio Aldama declaraba que le dijo: "Si subes a la oficina y le pones una mano encima a Alberto, el que se va a ir de la oficina con la cara partida vas a ser tú. Él decide subir a la oficina, decide coger a Alberto de la pechera y se va de la oficina con la cara partida".

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, explica a laSexta Columna que ese momento de la declaración del comisionista "fue una de las veces que Koldo más se agitó, porque él decía que no, que había sido al revés".

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