Pardo de Vera asegura que cargos del Gobierno le propusieron "colocar a gente afín al PSOE en la cúpula de Adif"

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'

¿Qué ha dicho? Pardo de Vera se ha mostrado abierta a "colaborar" con la Justicia al mismo tiempo que ha cargado contra el exasesor de Ábalos, Koldo García, en una entrevista en 'El Mundo': "Era una persona inaceptable, sin formación alguna y con un pasado digamos bastante cuestionable".

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ha revelado en una entrevista que le propusieron colocar a personas afines al partido y a Ábalos en la dirección de Adif, a lo que se negó. Desde su imputación en el caso Koldo hace 18 meses, su vida ha cambiado drásticamente, dedicándose a demostrar su inocencia y la lucha contra la corrupción en Adif. Confía en que la investigación aclarará su falta de implicación en la contratación en Ineco. Pardo de Vera está dispuesta a colaborar con la justicia y ha criticado al exasesor Koldo García, describiéndolo como una persona inaceptable y conflictiva. Asegura que informó a Ábalos sobre las irregularidades, destacando su profesionalismo y respeto hacia ella.

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado que "siempre" le han propuesto "gente afín al partido y gente afín a Ábalos para colocar en puestos de cúpula directiva de Adif, hasta casi 20 currículums", a los que ha dicho que no.

Así lo indica la expresidenta de Adif en una entrevista en 'El Mundo' donde ha reconocido que, desde que fue imputada hace 18 meses en el caso Koldo, su vida ha cambiado "radicalmente".

"Me he dedicado a mi defensa y he aportado a la Audiencia todo el trabajo que he realizado durante meses para, en el caso de la contratación pública, demostrar que en Adif nos encargamos de intentar desmantelar cualquier riesgo de corrupción", ha indicado.

Así, en cuanto a la investigación del contrato de Jésica, Pardo de Vera ha señalado que "es muy necesario que se siga investigando porque se va a aclarar que yo no he tenido nada que ver en la contratación en Ineco".

"Mi causa está siendo instruida en la Audiencia Nacional todavía y voy a ser juzgada con plenos derechos. Confío en ello. Y falta que acabe la investigación con los componentes principales de esa investigación que son las personas de Ineco, en las que influyeron en la contratación de Jésica y que tendrán que contar cómo se produjo. Confío absolutamente en que se va a aclarar porque es la verdad absoluta", ha añadido.

De esta manera, Pardo de Vera se ha mostrado abierta a "colaborar". "Si la Justicia considera que información que yo pueda tener de cuando he estado ejerciendo mis cargos sobre distintas personas puede ser relevante, estoy a su disposición", ha indicado. "Sé que hay otras personas que han preguntado por empresas y que podrían ser comisionistas así como de otras empresas que pueden haber pagado comisiones", ha comentado.

Sobre el exministro Ábalos ha dicho que lo conoció "el día antes de que me propusiesen mi nombramiento, que me llamaron al ministerio". "Yo no conocía a nadie del PSOE. Yo fui directora general con el PP y estuve con tres ministros de ese partido. La relación que tuve fue estrictamente profesional. Es verdad que después de tres años pues se forja una relación de más confianza, pero siempre dentro del ámbito profesional. Él siempre me respetó, fue una persona tremendamente educada conmigo y era una persona que tenía el máximo poder en el Gobierno", ha dicho sobre él.

En cambio, sobre el exasesor de Ábalos, Koldo García, no tiene las mismas buenas palabras. "Era una persona inaceptable, sin formación alguna y con un pasado digamos bastante cuestionable. Y carecía de formas. Yo de corrupción no sabía nada, he presentado las pruebas. Pero evidentemente yo era una persona incomodísima para Koldo y Koldo era una persona incomodísima para mí. Y consta en la causa, «Isabel es una grandísima hija de puta que lo ha bloqueado todo». Eso le decía a Santos Cerdán de mí", ha señalado.

Además, ha asegurado que "todo se lo comentaba Ábalos porque me parecía improcedente". "Fui la persona que más veces le dijo no a Ábalos en todo y que más veces protestó por las actuaciones de Koldo. Siempre. Pero este caso en concreto es que es inexplicable porque a mí me manda una hoja de una adjudicación pública con unos nombres de dos empresas que no son adjudicatarias. De hecho yo contesto ahí. ¿Y esto qué quiere decir? Y dice y 'lo peor es la que ganó'. A mí nunca me dijo nada de esas obras. Ni yo podría haber hecho nada. No sé si me estaba tanteando. Espero que se investigue absolutamente todo porque se verá que desde luego, en Adif lo que se ha adjudicado ha sido porque se lo merecían y lo que no pues porque no", ha añadido.

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