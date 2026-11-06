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Caso Koldo

Quién es Cristian Corvillo, el militante socialista detenido por la UCO en una nueva pieza del caso Koldo

Los detalles El empresario cordobés está siendo investigado por, presuntamente, ser parte de una red de blanqueo de mordidas cobradas a constructoras. Fue, sobre todo, persona de confianza de José Luis Ábalos.

Agentes de la Guardia Civil detienen al empresario Cristian Corvillo.
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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desplegado un operativo relacionado con la apertura de una pieza separada secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional que se ha saldado con seis detenciones.

Entre los detenidos, aunque ya en libertad, se encuentra Cristian Corvillo. Se trata de un empresario cordobés presentado como el chófer de Pedro Sánchez. Sin embargo, desde el PSOE lo niegan. "Jamás ha sido ni acompañante ni chófer ni nada. Es totalmente falso", ha asegurado Alfonso R. Gómez de Celis, candidato del PSOE al Contgreso por Sevilla.

Imágenes como chófer no tenemos. Sin embargo, hay varias de él acompañando al presidente del Gobierno, junto a Gómez de Celis, en su tour por Andalucía.

Corvillo fue uno de esos militantes socialistas que decidió apoyar a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz en las primarias. El propio detenido presumía en redes, publicando imágenes junto a Sánchez. Un hombre que, sobre todo, era una persona de confianza del exministro José Luis Ábalos.

En un informe de la UCO aparece señalado como presunto intermediario para conseguir el chalet que del exministro en Cádiz. Todo, supuestamente, bajo las órdenes de Víctor de Aldama, junto al que le hemos visto dentro de Ferraz. Él, Cristian y su hermano Rubén Corvillo, mantendrían, al parecer, vínculos.

Su nombre también aparece en los mensajes entre Koldo García y Santos Cerdán. "Sé que eres amigo de Cristian, pero que no se equivoque, que tenga cuidado lo que habla de mi", le decía Cerdán a Koldo en uno de ellos, a lo que el exasesor de Ábalos le respondía asegurándole que si se metía con él estaría cometiendo "un grave error".

"Pues lo está haciendo. Además, diciendo que Ábalos y yo estamos en guerra y que él representa a Ábalos en Córdoba", le respodió Cerdán.

Ahora, se le investiga por, presuntamente, ser parte de una red de blanqueo de mordidas cobradas a constructoras.

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