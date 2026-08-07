Investigan la violación de una menor que llegó a Ceuta durante la entrada masiva de migrantes

Imagen de archivo. Niños y niñas esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que les registren.

Los detalles La víctima fue atendida en el Hospital Universitario de Ceuta por lesiones relacionadas con los hechos denunciados. Ceuta se encuentra colapsada, con cientos de menores migrantes en las calles.

La Policía Nacional investiga la violación de una menor migrante en Ceuta, ocurrida durante la entrada masiva de migrantes a finales de julio. La víctima fue atendida en el Hospital Universitario de Ceuta, aunque no se han revelado más detalles sobre los hechos. Save the Children alerta sobre la falta de identificación y protección para las niñas migrantes, lo que las expone a violencia y explotación. La ONG insta a una respuesta urgente y especializada. Paralelamente, el Ministerio de Igualdad ha solicitado a Ceuta que proporcione refugio seguro a las mujeres migrantes, utilizando fondos del pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La Policía Nacional investiga la violación de una menor migrante que llegó a Ceuta durante la entrada masiva de migrantes que tuvo lugar los dóas 30 y 31 de julio.

La investigación se ha iniciado tras interponerse una denuncia. Según desvela El Faro de Ceuta, la víctima fue atendida en el Hospital Universitario de Ceuta por lesiones relacionadas con los hechos denunciados.

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias de los hechos ni sobre las personas implicadas.

Ceuta se encuentra completamente colapsada y en un momento de vulnerabildiad ante el gran número de menores que se encuentran en las calles de la ciudad autónoma pidiendo que les acojan.

Save the Children ha advertido de que la "falta" de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado para las niñas migrantes en Ceuta "puede aumentar su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación", y ha reclamado que su protección sea "una prioridad inmediata de la respuesta".

En este sentido, ha asegurado que "el sistema de protección de Ceuta se encuentra actualmente sometido a una presión extraordinaria" y ha destacado que "alrededor de un millar de niños, niñas y adolescentes migrantes se encuentran ya acogidos en centros y recursos habilitados, una cifra que multiplica ampliamente la capacidad ordinaria del sistema de protección de la ciudad, que cuenta con menos de un centenar de plazas".

"No basta con contar cuántos niños, niñas y adolescentes han llegado: necesitamos saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen. Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación de enorme vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación o la trata", ha indicado Jennife Zuppiroli, especialista en migraciones de la ONG en España.

Por esto, Save the Children solicita que la identificación de las niñas y adolescentes se realice de manera "activa y urgente", incluyendo la búsqueda de aquellas que puedan permanecer fuera de los recursos de protección, y que todas sean derivadas a espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial.

Igualdad pide a Ceuta cobijo para las mujeres migrantes

Precisamente, durante estos días dl Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, envió una carta a la ciudad autónoma de Ceuta en la que tendía la mano a la ciudad autónoma "para la protección de las mujeres migrantes que se encuentran en las calles" y le pedía que les ofreciese un "lugar seguro" ante el "riesgo extremo de sufrir violencias sexuales y físicas, o de caer en manos de redes de trata o explotación sexual".

En la misiva, dirigida a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, mostraba su "preocupación" y su "solidaridad" con la situación humanitaria que vive Ceuta y recordaba que la ciudad autónoma tiene espacios públicos que pueden servir de cobijo en este momento de emergencia.

"La ciudad debe atender a estas mujeres en riesgo de sufrir violencias machistas, propiciarles un lugar seguro donde puedan recibir la asistencia básica por parte de todas las administraciones competentes", subrayaba.

Además, recordaba a la ciudad autónoma que puede utilizar los fondos del pacto de Estado contra la Violencia de Género para estas actuaciones. "Ésa es su razón de ser y por eso cada año se realizan las transferencias a las comunidades y ciudades autónomas", indicaba.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.