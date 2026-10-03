Calma tensa en Madrid y Sevilla por concentraciones convocadas por la ultraderecha.

El contexto En la capital la Policía Nacional blinda la zona de Banco de España y Sol ante la posibilidad de que los manifestantes, convocados por Núcleo Nacional, lleguen a la acampada. En Sevilla se han producido cargas contra avrios antifascistas.

Por la vivienda... y por Ceuta

La ultraderecha ha convocado manifestaciones en Madrid y Sevilla. En Madrid, los manifestantes de Núcleo Nacional comenzaron a reunirse a las 20.00 horas en la zona de Banco de España, tras una manifestación por la vivienda. Partieron desde la calle Alcalá, cerca de la plaza de Cibeles, con la intención de llegar a la puerta del Sol, donde hay un campamento bajo el lema 'Una vivienda ultra' y consignas sobre la crisis en Ceuta. La policía en Madrid ha recibido órdenes de no permitir su avance. En Sevilla, también se ha convocado una protesta similar, precedida por cargas policiales contra antifascistas.

La ultraderecha también quiere salir a la calle. En concreto en Madrid y Sevilla. En la capital, los manifestantes convocados por Núcleo Nacional comenzaban a congregarse a las 20.00 horas de este sábado en la zona de Banco de España tras la manifestación multitudinaria por la vivienda del mediodía.

El punto de partida ha sido la calle Alcalá, junto a la plaza de Cibeles, sin descartar llegar a la puerta del Sol, donde cientos de personas se encuentran acampadas desde hace días bajo el lema 'Una vivienda ultra' y con consignas sobre la crisis en Ceuta.

El fuerte dispositivo policial en Madrid, por su parte, ha recibido la orden de no dejarles avanzar.

Por otro lado, en Sevilla también se ha convocado una protesta ultra de Núcleo Nacional. Antes, se han producido cargas policiales contra varios antifascistas.

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