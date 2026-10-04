Mueren dos personas en Tordera y Montornes y otra está desaparecida en Pineda por las fuertes lluvias en Cataluña

¿Qué está pasando? El fuerte temporal tiene en vilo a Cataluña, con Protección Civil mandado Es-Alert a varios municipios de Barcelona por el riesgo de desbordamiento del río Besòs. "Es necesario mantener la máxima prudencia", ha dicho Salvador Illa.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha informado sobre el fallecimiento de una persona en Tordera a causa del intenso temporal de lluvia y tormentas que afecta a Cataluña. La región está en alerta roja, y Protección Civil ha enviado avisos Es-Alert a varios municipios de Barcelona debido al riesgo de desbordamiento del río Besòs. Illa, a través de un comunicado en redes sociales, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y destacó que la situación sigue siendo complicada, especialmente en el norte de Cataluña. Urgió a la población a mantener la prudencia y seguir las indicaciones de Emergencias.

Salvador Illa, president de la Generalitat, ha confirmado la muerte de una persona en Tordera debido al fuerte temporal de lluvia y tormentas que asola Cataluña. Toda la comunidad está en aviso rojo durante el domingo, con Protección Civil enviando Es-Alert desde primera hora a varios municipios de Barcelona ante el riesgo de desbordamiento del río Besòs.

El president, en un comunicado compartido en redes sociales, ha confirmado que una persona ha fallecido en Tordera: "Lamentablemente, debemos lamentar una víctima mortal. Nuestro más sentido pésame a sus familiares".

En sus palabras, Illa ha recordado que la situación "continúa siendo complicada", poniendo especial énfasis en "la mitad de Cataluña hacia el norte".

"Es necesario mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones de Emergencias", ha expuesto el president de la Generalitat en redes sociales.

Illa, en ese sentido, ha pedido "no bajar la guardia" y apunta que el temporal "se desplaza ahora hacia Girona".

Otro muerto en Montornes

Posteriormente, Consellería de Interior ha confirmado la muerte de otra persona en Montornes como consecuencia de las fuertes lluvias. Además, hay un desaparecido en la riera de Pineda.

En dicha rueda de prensa, han informado de que se han superado acumulaciones de 247 litros por metro cuadrado en Granollers y de 200 en Barcelona.

Los Bombers, por su parte, han realizado más de 1.300 servicios hasta las 09:00 de la mañana y no han podido atender a todos los avisos.

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