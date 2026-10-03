Guitarricadelafuente cierra su gira en Madrid con un concierto marcado por 'La nieve' y la protesta en Sol

Los detalles Uno de los puntos fuertes del concierto de Álvaro Lafuente, celebrado en el Movistar Arena, fue la interpretación de la banda sonora de la taquillera 'La bola negra'.

Guitarricadelafuente culminó su gira en Madrid, cerrando un capítulo crucial en su carrera internacional con el disco 'Spanish Leather' y su papel en la película 'La bola negra'. Ante 15.800 personas en el Movistar Arena, expresó su gratitud por el impacto de sus canciones. Su evolución se evidenció en su capacidad instrumental y presencia escénica. El álbum 'Spanish Leather', con su estética homoerótica, recibió premios y reconocimiento internacional. Durante el concierto, homenajeó a la protesta en la Puerta del Sol por la regulación de la vivienda, reflejando su compromiso social y conexión con el público.

Guitarricadelafuente ha cerrado en Madrid no solo su gira más ambiciosa, también el capítulo más crucial de una carrera ahora de proyección internacional gracias al disco 'Spanish Leather' (2025) y a su papel en la galardonada película 'La bola negra', y lo ha hecho sin olvidarse del momento que atraviesa la ciudad y el país entero. "Esta noche quiero quemaros las pestañas", confesó este viernes ante las 15.800 personas que han abarrotado el Movistar Arena, donde cantó 'La nieve', "muy agradecido por todo lo que estas canciones han supuesto este año y cómo la gente las habéis hecho vuestras".

Esta fue una oportunidad de atestiguar su crecimiento como intérprete en vivo, omnipresente en la instrumentación (tocó la guitarra, el bajo, el teclado, la armónica y la trompeta que aprendió para la película, pese a ir respaldado por cuatro músicos) y también como solista, sin parar un segundo, en contraste con aquel artista del principio que se sentaba en una sillita en sus conciertos.

Aunque ya sus primeros sencillos antes de la pandemia y la entusiasta respuesta del público sin apenas aparato promocional hicieran presagiar un buen futuro para Álvaro Lafuente (Benicassim, 1997), pocos podrían imaginar lo que iba a suceder en el curso de este último año. Tras la buena acogida del disco 'La cantera' (2022), su debut producido por Raül Refree en torno al encuentro entre el folclor ibérico y el latinoamericano, la publicación en mayo de 2025 de 'Spanish Leather', con el sencillo 'Full Time Papi' y su marcada estética homoerótica, se sintió como un golpe en la mesa de un artista más confiado y abierto a experimentar.

Como resultado, la Academia de Música de España premios al mejor disco de música alternativa y a mejor canción de este ámbito por 'Babieca'. Pero las alabanzas no acabaron ahí, ya que el álbum pasó el filtro internacional y medios como Rolling Stone lo situaron entre los 50 mejores trabajos del mundo del pasado año, además de protagonizar su propio 'Tiny Desk' en la radio pública de EE.UU. En paralelo, por si no fuera suficiente, se anunciaba su fichaje por Los Javis para protagonizar su nueva película, un filme que se hizo con el premio a la mejor dirección en Cannes (Francia) y que muchos ven ya entre los nominados a los próximos Oscar, incluida la canción que él compuso para ella, 'La nieve'.

Suena 'La nieve'

Precisamente esa canción, emocionante como en el filme, fue la gran novedad del repertorio de la noche respecto de aquella de hace un año que tanto se mediatizó, con los directores de la película arropando a su actor principal. No estuvieron Los Javis esta vez, ocupados en Los Angeles, pero sí parte de su "troupe", como los actores Miguel Bernardeu, Carlos González y Yenesi, también Ana Rujas y Lola Rodríguez, el músico Martin Urrutia y hasta el futbolista de la selección española Borja Iglesias.

Con el fervor de las grandes ocasiones y ligero retraso arrancó el concierto, tras una intro en la que el protagonista se hizo limpiar unas botas de cuero (español) doradas, del color de su pantalón, directo a brillar a un escenario cubierto de arena del desierto. "¡Venga, Madrid!", reclamó con ímpetu en el arranque con ese 'Full Time Papi' cuyo estribillo encontró el eco de estadio que se estila en las hinchadas de fútbol y que él irónicamente quiso reapropiarse como símbolo de fuerza para el colectivo LGTBIQ+.

Aunque 'Spanish Leather' suena casi íntegro, hubo tiempo para introducir piezas como la reciente 'Calypso' y, "para los que llevan desde el principio", ese 'Conticinio' de 2020 que fue lo primero que escribió en su carrera y que hoy ha arrancado intimo y ha acabado como una catarsis de sonido. Suspiros se han escuchado cuando las luces se han encendido a continuación y ha interpretado 'Poses' desprendido de su camisa, como un Adonis dorado mirando intensamente a cámara a una sola persona del recinto, aunque todas hayan sentido que era para ellos.

La protesta en Sol campa en el concierto

"Esta canción se llama 'Puerta del Sol' y va para toda la gente que está ahora allí", dijo más tarde en homenaje a la protesta que lleva una semana instalada en ese punto emblemático de Madrid reclamando la regulación de la vivienda, en una jornada difícil tras los rechazos de los decretos en el Congreso y el aguacero metereológico que les ha caído después.

"¡Pasadlo de maravilla, pero guardad energía porque mañana hay una manifestación! ¡No vamos a parar hasta conseguir unahuelga general, que no decaiga la lucha!", pidió poco después la artista Samantha Hudson en una conexión desde su tienda acampada en Sol, un mensaje que ha encontrado enorme eco en el recinto y mayores saltos al sonar después 'Port Pelegrí'.

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