Rusia pone ahora el foco en los puentes de Kyiv: "La capital se encuentra en una situación muy dramática"

Los detalles Los puentes son infraestructuras esenciales para la vida cotidiana de las ciudades ucranianas y el Kremlin está yendo a por ellos para condicionar más todavía la vida cotidiana en la capital ucraniana.

Rusia continúa sus ataques en Ucrania, centrando sus objetivos en los puentes de Kyiv para afectar la vida diaria de los ucranianos. En las últimas 24 horas, el Kremlin ha atacado dos importantes viaductos de la capital, infraestructuras esenciales para la vida cotidiana en las ciudades. Vitali Klitschko, alcalde de Kyiv, ha expresado que la situación en la capital es muy dramática y vivir allí como en tiempos de paz es imposible. El Kremlin ha instado a las embajadas extranjeras a abandonar Ucrania, comprometiéndose a seguir su campaña de ataques a gran escala, lo que dificulta la vida cotidiana en Kyiv.

Rusia no cesa en sus ataques a Ucrania. Y, en los últimos días, sus objetivos están siendo los puentes de Kyiv para conseguir condicionar, más todavía, la vida de los ucranianos.

En las últimas 24 horas, el Kremlin ha atacado dos grandes viaductos de la capital. Los puentes son infraestructuras esenciales para la vida cotidiana de las ciudades ucranianas y por ello los golpea.

"El enemigo está destruyendo Kyiv. Para ser sinceros, la capital se encuentra en una situación muy dramática y pretender que es posible vivir aquí ahora mismo (vivir como se haría en tiempos de paz), lamentablemente, no va a funcionar", ha lamentado Vitali Klitschko, alcalde de Kyiv.

El Kremlin ha pedido este sábado a las embajadas extranjeras que abandonen Ucrania. Porque se ha comprometido a continuar con su campaña de ataques a gran escala contra la infraestructura ucraniana.

La ofensiva de Putin ha hecho que la vida cotidiana en Kyiv se haya vuelto cada vez más difícil. Esta semana, otro dron ruso impactaba en una escuela de la capital ucraniana.

Rusia traspasa todos los límites, una vez más, en plena escalada de ataques aéreos contra Ucrania.

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