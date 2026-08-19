Moncloa contradice a Vivas sobre el traslado de niñas y acusa a Feijóo de "volver a subirse a la ola del bulo"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego

Los detalles El Ministerio de Juventud e Infancia asegura que ha estado "en coordinación constante con Ceuta" y critica que Vivas "no puede decir que no tiene constancia" del traslado.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha afirmado haber informado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre las opciones para proteger a los menores migrantes en la ciudad, a pesar de que Vivas asegura no haber recibido propuestas para el traslado de 500 niñas a la Península. La ministra Sira Rego enfatizó que se han explorado todas las vías para asegurar una acogida digna, mientras que el Ministerio insiste en que es ilegal repatriar menores sin garantizar su bienestar. Además, el PSOE critica la visita de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta, acusándolo de usar la situación para atacar al Gobierno y fomentar la confrontación política.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha replicado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que le ha mantenido informado de todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes llegados a esa ciudad y ha lamentado que diga que "no tiene constancia".

En una comparecencia junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Ceuta ha asegurado que no ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia para el traslado de 500 niñas a la Península, mientras que Feijóo ha cuestionado la idea.

"Hemos estado en coordinación con Ceuta desde el primer momento. Hemos trabajado todas las opciones y vías para la acogida de los niños y niñas en la Península. Yo misma trasladé personalmente al presidente Vivas todas las vías posibles en la reunión del 8 de agosto y él vio bien explorarlas. Todas", ha asegurado la ministra Sira Rego en su respuesta en redes sociales.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha insistido en que ha puesto sobre la mesa todas las vías posibles para garantizar los derechos de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta y para distender los sistemas de acogida de la ciudad autónoma.

"Los equipos del Ministerio de Juventud e Infancia y de la ciudad autónoma han seguido explorando todas las posibilidades para garantizar una acogida digna de la infancia migrante no acompañada y destensionar los sistemas de la ciudad. No puede decir que no tiene constancia", destaca.

Es "ilegal" devolver a los menores

Fuentes del departamento han señalado que Feijóo y Vivas saben que es "ilegal" devolver a menores migrantes a Marruecos si no se garantiza su interés superior e insisten en que deben ser atendidos "de manera correcta, escucharles y saber si cuentan con una familia a la que volver".

Han recordado que el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería es clara: la reunificación familiar solo es posible "si se dieran las condiciones adecuadas" para ello. "Es ilegal repatriar a un niño o a una niña si no se comprueban de forma individualizada estas condiciones", han aseverado.

"Las vías ofrecidas por este ministerio tienen como objetivo atender de forma adecuada y de urgencia a 500 niñas en una situación de absoluta vulnerabilidad y que la Ciudad Autónoma tiene la obligación de proteger y asumir su tutela. Cualquier negativa a estas fórmulas es una negativa a ello", ha concluido el departamento de Rego.

Críticas a la visita de Feijóo

Además de responder a Vivas, fuentes del PSOE han criticado que la visita de Feijóo a la ciudad autónoma tenía como objetivo "atacar al Gobierno y dinamitar todas las iniciativas puestas en marcha para solucionar los problemas a los que ha tenido que enfrentarse España en los últimos años".

"Feijóo no ha ido a Ceuta para apoyar a los ceutíes, sino para echar gasolina a la crispación y hacer campaña utilizando las instituciones con fines partidistas que nada tienen que ver con el interés común", han reprochado los socialistas.

Según el PSOE, "el PP ha vuelto a subirse a la ola del bulo y del miedo a través de peligrosos discursos que alientan el odio" y ha ignorado "las responsabilidades de un partido que dijo ser de Estado".

Los socialistas han concluido que "intentar sacar rédito político de cada emergencia a costa del sufrimiento de los mismos de siempre es incompatible con intentar aspirar a gobernar una España plural".

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