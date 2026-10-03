Trump celebra que el G7 libere 100 millones de barriles de diésel y destaca su relación con sus socios europeos: "Europa estuvo genial"

¿Qué ha pasado? El presidente de Estados Unidos no ha tardado en celebrar el acuerdo: "Tenemos una muy buena relación con Europa. Ellos tenían mucho diésel. Les dije que sería genial si lo lanzaran al mercado. Lo hicieron, y esa es la situación".

Donald Trump ha logrado que los países del G7 liberen hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas estratégicas en los próximos cuatro meses para contener el precio de los carburantes. Tras presionar a sus socios europeos, el acuerdo fue confirmado por Emmanuel Macron, presidente del G7, y se coordinará a través de la Agencia Internacional de la Energía. La medida busca aliviar los precios en un contexto de tensiones con Irán, aunque se considera limitada. Además, Trump ha vinculado su política energética a un acuerdo con Venezuela para acceder a sus reservas petrolíferas y rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. sin coste.

Donald Trump ha conseguido que los países del G7 movilicen sus reservas estratégicas de petróleo y diésel para intentar contener el precio de los carburantes. El acuerdo contempla la liberación de hasta 100 millones de barriles durante los próximos cuatro meses, con una parte importante del diésel saliendo al mercado de forma inmediata. La decisión llega después de que el presidente estadounidense presionara a sus socios europeos y amenazara con limitar las exportaciones estadounidenses de diésel.

El presidente de Estados Unidos no ha tardado en celebrar el acuerdo. "Europa estuvo genial porque liberarán mucho diésel", ha asegurado Trump, que ha destacado la relación con sus socios europeos. "Tenemos una muy buena relación con Europa. Ellos tenían mucho diésel. Les dije que sería genial si lo lanzaran al mercado. Lo hicieron, y esa es la situación", ha señalado.

La decisión fue confirmada por el presidente francés, Emmanuel Macron, que actualmente preside el G7. Los países acordaron coordinar la liberación de las reservas a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), además de comprometerse a mantener el intercambio de productos energéticos entre los países del grupo y evitar restricciones a las exportaciones.

La presión de Washington se produjo después de que Trump planteara la posibilidad de prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel para contener los precios dentro del país. La medida habría tenido también consecuencias para Europa, que depende de las importaciones para cubrir parte de sus necesidades de combustible. Finalmente, tras el acuerdo del G7, Trump ha descartado por ahora ese veto.

El movimiento llega en un momento especialmente delicado para los precios de la energía. El conflicto con Irán y las alteraciones en las rutas y suministros de petróleo han elevado la presión sobre los mercados internacionales. La liberación de reservas pretende aumentar temporalmente la oferta y aliviar los precios, aunque los analistas advierten de que se trata de una medida limitada y que no resuelve por sí sola el problema estructural del suministro energético.

Del diésel a Venezuela: Trump promete llenar las reservas "gratis"

Trump también está vinculando su política energética con el acuerdo alcanzado con Venezuela. En las últimas semanas, su Administración ha anunciado un acuerdo que, según la Casa Blanca, permitirá a Estados Unidos obtener acceso a una parte de las reservas petrolíferas venezolanas y disponer de suministro para contribuir a rellenar la Reserva Estratégica de Petróleo.

En uno de sus últimos mítines, el presidente estadounidense ha asegurado que las reservas estratégicas podrán llenarse "sin coste alguno", una afirmación que forma parte de su discurso sobre los beneficios económicos y energéticos de su política exterior.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido