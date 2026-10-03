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El suelo colapsó

Al menos 12 heridos tras el derrumbe de un bar en La Rioja: primero colapsó el suelo y después el techo

Los detalles El suceso ha tenido lugar a las 5:25 horas de este sábado, cuando unas 50 personas se encontraban en el interior del local.

Imagen del bar derrumbado en La Rioja Imagen del bar derrumbado en La RiojaGuardia Civil
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Al menos 12 personas han resultado heridas de diversa consideración tras el derrumbe de un bar en la localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra. Según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja, el suceso ha ocurrido en torno a las 5:25 horas de este sábado.

Por su parte, la Guardia Civil de La Rioja ha señalado en una nota que, de acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el incidente se habría desencadenado inicialmente con el colapso del suelo del establecimiento, lo que ha provocado después el derrumbe parcial del techo.

Ante la gravedad de los hechos, se han desplazado cuatro patrullas de la Guardia Civil para asegurar el perímetro, garantizar la seguridad ciudadana y coordinarse de forma directa con los servicios de emergencia.

Seis de los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, a unos 35 kilómetros de San Vicente de la Sonsierra; y dos al centro de salud de Haro, mientras que el resto, heridos de carácter leve, han recibido asistencia en el lugar del suceso.

Hasta San Vicente de la Sonsierra se han desplazado también cuatro ambulancias con nueve sanitarios y los bomberos con dos camiones, un vehículo todoterreno y dos furgones. En su caso, los bomberos han realizado tareas urgentes de apuntalamiento del establecimiento y minuciosos trabajos de inspección y búsqueda para descartar la presencia de más personas atrapadas en el interior. En este sentido, Protección Civil empleó un perro para confirmar que no había ninguna persona bajo los escombros.

Por su parte, la Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer las causas exactas que han motivado el colapso estructural del inmueble. Por el momento, se sabe que el local tenía permiso de apertura hasta las 6:00 horas, que las personas que se encontraban en su interior en el momento del derrumbe pudieron salir por sus propios medios.

Además, en una vivienda contigua al local también se ha caído una pared como consecuencia del derrumbe del bar. En ese momento, no había nadie en su interior, por lo que no hay heridos ni personas atrapadas bajo los escombros.

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