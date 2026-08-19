Feijóo se aferra a la UE para insistir en la devolución de los migrantes y Vivas niega saber del traslado de niñas a la Península

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en la ciudad autónoma.

Los detalles El líder del Partido Popular (PP) ha comparecido este miércoles desde Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma.

El Partido Popular (PP) ha vuelto a presionar un Gobierno central "de vacaciones" ante la situación que vive Ceuta, tras lo que definen como una "invasión", por la entrada masiva de migrantes del pasado 31 de julio. Prueba de ello, ha sido la visita a la ciudad autónoma de este miércoles del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, quien ha comparecido junto al presidente regional, Juan Jesús Vivas.

Precisamente este último ha negado que Moncloa le haya realizado algún planteamiento sobre la preparación del traslado de 500 niñas migrantes llegadas hace 20 días a la Península, que se ha conocido durante la misma jornada.

Por su parte, Feijóo ha insistido en la necesidad de que todos los llegados en lo que considera "una invasión" sean devueltos a Marruecos. Para ello, se ha aferrado al criterio de Bruselas conocido este martes, que va en esa línea.

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