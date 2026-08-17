Durmiendo en literas y con tan solo cuatro baños: laSexta accede a la nave en la que el Gobierno de Ceuta ha acogido a decenas de niñas y adolescentes migrantes

Los detalles Tras 18 días abandonadas a su suerte, estas chicas podrán dormir al fin bajo un techo y dejarán de estar bajo amenaza de ser agredidas sexualmente, lo cual era una de las principales preocupaciones de las autoridades ceutíes.

Desde este lunes, las menores que dormían en un polideportivo del barrio de El Príncipe en Ceuta han sido trasladadas a una nave industrial, donde ahora cuentan con literas y están protegidas por una verja. Tras 18 días en situación de vulnerabilidad y riesgo de agresiones sexuales, finalmente tienen un refugio seguro. La ministra de Sanidad, Mónica García, criticó la lenta respuesta del Gobierno de Ceuta ante la crisis migratoria, comparándolo con la gestión más ágil de 2021. Exigió condiciones salubres y cribados sanitarios para evitar brotes contagiosos. En respuesta, el presidente de Ceuta, Vivas, rechazó las críticas de García.

Desde este lunes, las chicas que estaban durmiendo en un polideportivo del barrio de El Príncipe al cuidado de los vecinos están alojadas en una nave industrial de un polígono de Ceuta.

El edificio, de unos ocho metros de alto, está construido recientemente y rodeado por una verja que impide el acceso a cualquier persona desde el exterior. Fuera de él hay cuatro baños portátiles, mientras en el interior hay varias literas de dos camas en las que ya duermen las menores.

Tras 18 días abandonadas a su suerte, estas chicas podrán dormir al fin bajo un techo y dejarán de estar bajo amenaza de ser agredidas sexualmente, lo cual era una de las principales preocupaciones de las autoridades ceutíes después de que se hayan denunciado seis casos en los últimos días.

Sanidad pide a Ceuta más instalaciones

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su descontento con la respuesta del Gobierno de Ceuta a la crisis migratoria. "A mí me duele llegar 17 días después, que no haya espacios habilitados y que el Gobierno de Ceuta no haya sido lo suficientemente ágil para minimizar las imágenes de migrantes en la calle", ha respondido García en una entrevista en 'TVE'.

"En el 2021 hubo una respuesta ágil para albergar más o menos al mismo número de migrantes. Habrá que preguntar al señor Vivas por qué no ha sido ágil", ha añadido la titular de Sanidad, que ha insistido en la necesidad de dar "un techo" a los migrantes para que puedan vivir en "condiciones de salubridad" y someterse a cribados por parte del sistema sanitario de cara a evitar posibles brotes contagiosos.

Ante estas palabras, Vivas ha asegurado que García "tuvo en Ceuta un comportamiento que me parece absolutamente incorrecto, por calificarlo de una manera benevolente". "La ministra de Sanidad no puede venir a Ceuta a dar lecciones de humanidad ni solidaridad", ha apuntado el presidente de la ciudad autónoma.