Figaredo (Vox) insiste en su petición de "cazar" migrantes en Ceuta: "No me arrepiento de nada"

Los detalles El secretario general de Vox en el Congreso asegura que no quiere "borrar ni matizar nada" sobre sus palabras hacia los menores en Ceuta pese a que el Gobierno ha elevado la cuestión a la Fiscalía para investigar si son constitutivas de un delito de odio.

El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha reafirmado sus declaraciones sobre "cazar" a los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta, aclarando que no se retracta ni matiza nada. A pesar de haber explicado previamente que usó "cazar" como sinónimo de "apresar", Figaredo acusa a los medios de crear una polémica artificial y sostiene que la extrema izquierda busca desviar la atención. Critica al Gobierno por llevar el asunto a la Fiscalía, afirmando que es una distracción. Además, exige la devolución rápida de menores a Marruecos y denuncia la "inacción" del Gobierno ante lo que describe como una "invasión" en Ceuta.

El secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha asegurado este miércoles que no tiene nada de lo que retractarse tras asegurar tras la crisis migratoria de Ceuta que había que "cazar uno por uno" a los 80.000 migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.

Pese a que el pasado 14 de agosto matizó que había utilizado el término "cazar" como "sinónimo de apresar, detener o aprehender" tras llevar el Ministerio de Igualdad sus palabras a la Fiscalía para investigar un posible delito de odio, cinco días más tarde, el dirigente ultraderechista vuelve a la carga para deshacer su recogida de cable. De hecho, aseguró que la "extrema izquierda quiere desviar la atención".

"No me arrepiento ni me retracto de nada, no quiero borrar ni matizar nada", ha afirmado Figaredo, que ha acusado a los medios de comunicación de generar una polémica artificial con sus palabras.

Respecto a la decisión del Gobierno de elevar la cuestión a la Fiscalía, Figaredo ha asegurado que Moncloa pretende "distraer el foco". "Se centran en una palabra cuando todo el mundo me ha entendido", ha añadido.

Respecto a la devolución de los menores a Marruecos, el diputado ha exigido agilizar el progreso y, en paralelo, paralizar el reparto de los mismos por las distintas comunidades autónomas: "Que se aplique la ley, no que se empiecen a distribuir los menores por toda España, una vez que suceda, el retorno va a ser imposible".

Del mismo modo, ha asegurado que Ceuta vive "una situación de inseguridad absoluta" por la presencia de miles de migrantes. "La invasión es total" ha añadido Figaredo, denunciando la "inacción" del Gobierno, que, para él, está "cruzado de brazos".

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