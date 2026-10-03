Gabriel Rufián, sobre el adelanto electoral: "No estamos para hacer de guionistas de Netflix como quizás hacen en Moncloa"

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC en el Congreso ha aseverado que sería "irresponsable" convocar elecciones "sin haber nada votable a su izquierda".

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, se opone a un adelanto electoral, argumentando que no existe una formación establecida a la izquierda del PSOE para competir en esos posibles comicios. Tras la votación que rechazó dos decretos de vivienda, Rufián expresó en laSexta Xplica que no se debe actuar con euforia momentánea, refiriéndose a la situación política reciente en Ceuta. Se pregunta a quién votaría la izquierda que no apoya al PSOE, destacando que sería irresponsable convocar elecciones sin una alternativa clara a la izquierda del PSOE. Además, descartó liderar una candidatura de izquierda, afirmando que no se ve en ese papel.

Gabriel Rufián no es partidario de un adelanto electoral. Y, si no lo es, es porque no hay una formación a la izquierda del PSOE ya formada y establecida de cara a esos futuribles comicios que Pedro Sánchez estaría valorando anticipar.

Así lo ha señalado el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados a laSexta Xplica después de la votación que rechazó los dos decretos de vivienda. Tras ello, Rufián fue preguntado por José Yélamo sobre la posibilidad de adelantar elecciones.

"No estamos para hacer guionistas de Netflix como quizás hacen en Moncloa. Yo creo que no se tienen que dejar llevar por cierta euforia. Quizá hoy pasa porque señalas a la derecha, porque sales de un marco muy complicado como el marco de Ceuta. Creo que no hay que llevarse porque la semana que viene esto es prehistoria", ha explicado.

Porque Rufián, según ha apuntado, se cuestiona a quién puede votar la gente que es de izquierdas y no quiere votar al PSOE: "¿Esta gente a quién vota? No hay nadie. Yo lo que pido es cabeza fría".

"Yo creo que es irresponsable convocar si no hay nada votable a tu izquierda. Sería la primera vez que el PSOE convoca sin haber nada votable a su izquierda", ha recalcado ya que Frente Amplio todavía no tiene ni candidato.

Por otro lado, también ha descartado que sea él quien lidere una posible candidatura de la izquierda: "¿Un indepe? ¿Estamos locos? Yo puedo ayudar, pero no me veo, sinceramente es que no me veo".

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